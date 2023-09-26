تأثير ماغنوس الناجم عن الذاكرة: استكشاف منحنى غير متوقع على مقياس مجهري

لقد ثبت أن تأثير ماغنوس، وهي ظاهرة يتم ملاحظتها عندما ينحرف جسم يدور عن مساره المتوقع، موجود على المستوى المجهري. وأجرى فريق من الباحثين من جامعة كونستانز التجارب، بينما قدم فريق آخر من جامعة غوتنغن تفسيرا علميا لهذه الظاهرة. يمكن أن يكون لهذا الاكتشاف تطبيقات في تطوير آليات للمناورة والتحكم في الجسيمات المجهرية، وكذلك في إنشاء روبوتات صغيرة يمكنها التنقل في مجرى الدم البشري لاستهداف مواقع محددة في الجسم.

عادة ما يتم ملاحظة تأثير ماغنوس عندما يتحرك جسم دوار عبر الهواء أو السائل. عندما يدور الجسم، فإنه يسبب تشوهًا في تدفق الوسط المحيط، مما يؤدي إلى اختلافات في السرعة على الجانبين المتقابلين من الجسم. ويؤدي ذلك إلى قوة تؤدي إلى انحراف الجسم عن مسار حركته المستقيم. ومع ذلك، فإن حجم تأثير ماغنوس يتناقص مع انخفاض حجم الجسم، ويكاد يختفي بالنسبة للأجسام التي يبلغ قطرها بضعة أجزاء من الألف من المليمتر.

وفي تجاربهم، لاحظ الباحثون في جامعة كونستانز تأثير ماغنوس كبير بشكل ملحوظ في كرات زجاجية مغناطيسية مصغرة تدور تحت تأثير المجال المغناطيسي وتتحرك عبر سائل لزج مرن. على عكس الماء، تظهر السوائل اللزجة المرنة خصائص شبيهة بالسوائل وشبيهة بالمرونة. تتفاعل هذه السوائل، مثل محاليل الدم أو البوليمر، مع تأخير التغييرات، على غرار الطريقة التي يستعيد بها عجين الخبز شكله الأصلي ببطء بعد وخزه.

قام الدكتور ديبانكور داس والبروفيسور ماتياس كروجر من جامعة غوتنغن بتطوير نموذج لشرح تأثير ماغنوس على المستوى المجهري. واكتشفوا أن التأخير في استجابة السائل اللزج هو العامل الرئيسي وراء تأثير ماغنوس. يقوم السائل المشوه المحيط بالكرة الدوارة بدفعها إلى الجانب، مما يؤدي إلى دوران الاقتران وانتقاله. ومن الجدير بالذكر أن تأثير ماغنوس يستمر لبضع ثوان حتى بعد توقف الدوران فجأة، على عكس الاختفاء الفوري الملحوظ في الأجسام الأكبر حجمًا التي تتحرك عبر الهواء.

تسلط النتائج التي توصل إليها الباحثون الضوء على أسرار تأثير ماغنوس على المستوى المجهري، وتقدم نظرة ثاقبة لسلوك الأجسام الدوارة في السوائل اللزجة المرنة. وتشمل التطبيقات المحتملة لهذه المعرفة التقدم في معالجة الجسيمات وتطوير أنظمة روبوتية مصغرة قادرة على التنقل في المساحات المعقدة داخل جسم الإنسان.

[المصدر: جامعة غوتنغن]

التعاريف:

– تأثير ماغنوس: الظاهرة التي يتم ملاحظتها عندما ينحرف جسم يدور عن مساره المتوقع بسبب تشوه تدفق الهواء أو السائل المحيط به.

- السائل اللزج المرن: نوع من السوائل يظهر خصائص شبيهة بالسوائل وشبيهة بالمرونة، ويجمع بين خصائص السائل والصلب. وتشمل الأمثلة محاليل الدم والبوليمر.

المصدر: جامعة غوتنغن، "تأثير ماغنوس الناجم عن الذاكرة: النظر إلى منحنى غير متوقع في صورة مصغرة" (2023، 26 سبتمبر)