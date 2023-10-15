تخليد ذكرى رقائقك المفضلة في لائحة

إذا كنت من محبي الرقائق الدقيقة ولديك مفضلة، فقد يكون مشروع Macrochips من تصميم Jason Coon هو ما تبحث عنه تمامًا. يتيح لك هذا المشروع إنشاء أفعوانية مخصصة مع نقش ملصق الشريحة المفضلة لديك عليها. والنتيجة هي طريقة فريدة وملفتة للنظر للإشادة بوحدة التحكم الدقيقة أو الدائرة المتكاملة المحبوبة لديك.

العملية بسيطة. ابدأ باستخدام قاعدة قياسية مقاس 100 مم × 100 مم (4 × 4 بوصة) واستخدم حفارة ليزر لحفر ملصق الشريحة عليها. يحول الليزر اللوحة إلى لون رمادي فاتح، والذي يتناقض بشكل جميل مع اللون الطبيعي للقائمة، مما يخلق تمثيلاً واقعيًا للرقاقة. لقد قام جيسون بالفعل بنقش أكثر من 140 شريحة، كلاسيكية وحديثة، باستخدام معالجة الأردواز.

في حين أن جيسون لم يقدم سوى صور SVG لعدد قليل من الرقائق، يمكن لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى نقاش الليزر إعادة إنشاء هذا المشروع بسهولة في المنزل. ليست هناك حاجة إلى مساعدة خارجية، طالما أن لديك المهارات اللازمة.

نشأت فكرة مشروع Macrochips من منشور بواسطة arturo182، الذي اكتشف متحكمًا دقيقًا RP2040 على مكتب Graham Sanderson في عام 2021. وقد لفت منشور Jason لـ RP1 المنقوش على Mastodon لإحياء ذكرى إصدار Raspberry Pi 5 الانتباه إلى هذا الاتجاه.

من خلال إنشاء قاعدة أكواب مخصصة تحمل ملصق الشريحة المفضلة لديك، يمكنك إظهار حبك للرقائق الدقيقة بطريقة فريدة ومزخرفة. سواء كنت من محبي وحدات التحكم الدقيقة الكلاسيكية مثل 6502 أو تفضل العمل مع وحدات التحكم الحديثة مثل ESP32 أو RP2040، فإن مشروع Macrochips يوفر فرصة مثيرة لتخليد ذكرى رقائقك المفضلة.

مصادر:

– [Hackaday](https://hackaday.com/2023/10/15/memorialize-your-favorite-chips-in-slate/)

– [Arturo182](نيتر)

– [جراهام ساندرسون]