دراسة جديدة تكشف عن تأثير التصريف تحت الجليدي على تراجع الأنهار الجليدية في القطب الجنوبي

ألقت دراسة نشرت مؤخرًا أجراها علماء في معهد سكريبس لعلوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو الضوء على عامل تم التغاضي عنه سابقًا ويساهم في فقدان الجليد الجليدي في القطب الجنوبي. تشير الدراسة إلى أن المياه الذائبة التي تتدفق إلى البحر من أسفل الأنهار الجليدية في القطب الجنوبي، والمعروفة باسم التفريغ تحت الجليدي، تتسبب في فقدان الأنهار الجليدية للجليد بمعدل أسرع.

هذه الرؤية الجديدة لها آثار كبيرة على توقعات ارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم. وفي الوقت الحالي، فإن النماذج الرئيسية التي تستخدمها منظمات مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لا تأخذ في الاعتبار فقدان الجليد الإضافي الناجم عن التفريغ تحت الجليدي. إذا ثبت أن هذه العملية هي المحرك الحاسم لفقدان الجليد عبر الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي بأكمله، فقد يعني ذلك أن التوقعات الحالية تقلل من وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي في العقود المقبلة.

وركزت الدراسة على نهرين جليديين في شرق القارة القطبية الجنوبية، هما دينمان وسكوت، اللذان لديهما معًا ما يكفي من الجليد للتسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر بحوالي 1.5 متر (5 أقدام). ومن خلال دمج تأثير التصريف تحت الجليدي في نموذجهم، وجد الباحثون أن هذه الأنهار الجليدية يمكن أن تساهم بنسبة 15.7% في ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2300 مقارنة بالتوقعات السابقة.

إحدى النتائج الرئيسية للدراسة هي أنه بمجرد أن يصل تراجع هذه الأنهار الجليدية إلى منحدر حاد في خندق قاري، فمن المتوقع أن تتسارع مساهمتها في ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل كبير. عند النظر في تأثير التصريف تحت الجليدي، أظهر النموذج أن الأنهار الجليدية تراجعت إلى ما بعد هذه العتبة قبل حوالي 25 عامًا مما كانت ستحدث بدونه.

لا تكمن أهمية هذا البحث في فهم دور التصريف تحت الجليدي في تسريع ارتفاع مستوى سطح البحر فحسب، بل أيضًا في التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. ويؤكد المؤلف المشارك في الدراسة، جامين جرينباوم، أن "قصة يوم القيامة" الحقيقية لا تزال تتمثل في الانبعاثات الناتجة عن النشاط البشري.

يتم إنشاء التصريف تحت الجليدي عندما يحدث الذوبان حيث تلتقي الطبقة الجليدية بالأساس القاري. وينتج عن مجموعة من العوامل مثل الاحتكاك والحرارة الأرضية القادمة من باطن الأرض. وعندما يتدفق هذا التصريف إلى البحر، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تسريع ذوبان الجرف الجليدي للنهر الجليدي ويتسبب في تسارع النهر الجليدي عند المنبع، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر.

وفي حين أن المجتمع العلمي يقبل على نطاق واسع أن التصريف تحت الجليدي يساهم في ذوبان الجرف الجليدي الإضافي، فإن تأثيره على ارتفاع مستوى سطح البحر لم يتم أخذه في الاعتبار بشكل كامل في التوقعات بسبب عدم اليقين المحيط بتأثيراته المحلية. ومع ذلك، تسلط هذه الدراسة الجديدة الضوء على أهمية تضمين التصريف تحت الجليدي في نماذج ارتفاع مستوى سطح البحر المستقبلية.

وتؤكد النتائج الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ. تعد التوقعات الدقيقة لارتفاع مستوى سطح البحر أمرًا بالغ الأهمية للمجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم من أجل الاستعداد لآثار ارتفاع مستوى سطح البحر والتكيف معها.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو التفريغ تحت الجليدي؟

ج: يشير التصريف تحت الجليدي إلى المياه الذائبة التي تتدفق إلى البحر من أسفل الأنهار الجليدية، مما يساهم في زيادة الذوبان وفقدان الجليد.

س: ما أهمية التصريف تحت الجليدي؟

ج: يلعب التصريف تحت الجليدي دورًا مهمًا في تسريع ذوبان الأرفف الجليدية للأنهار الجليدية وتراجع الأنهار الجليدية، مما يساهم في نهاية المطاف في ارتفاع مستويات سطح البحر.

س: كيف يؤثر التصريف تحت الجليدي على ارتفاع مستوى سطح البحر؟

ج: يؤدي التصريف تحت الجليدي إلى تسريع ذوبان الأرفف الجليدية ويؤدي إلى تسارع الأنهار الجليدية عند المنبع، مما يؤدي إلى زيادة ارتفاع مستوى سطح البحر.

سؤال: هل التوقعات الحالية لارتفاع مستوى سطح البحر دقيقة؟

ج: تشير الدراسة إلى أن التوقعات الحالية قد تقلل من تقدير وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي بسبب عدم مراعاة تأثير التصريف تحت الجليدي.