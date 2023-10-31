ذوبان الطبقة الجليدية في القطب الجنوبي: فهم دور التفريغ تحت الجليدي

وسط المناظر الطبيعية الشاسعة المتجمدة في القارة القطبية الجنوبية، تقع الطبقة الجليدية في القارة القطبية الجنوبية، وهي مكون حاسم في النظام المناخي لكوكبنا. لا تعكس هذه الطبقة الضخمة من الجليد ضوء الشمس فحسب، مما يساعد على إبقاء الأرض باردة، ولكنها أيضًا تخزن نسبة مذهلة تبلغ 70 بالمائة من المياه العذبة في العالم. ومع ذلك، فقد سلطت دراسة حديثة أجراها علماء من معهد سكريبس لعلوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا، سان دييغو (UCSD)، الضوء على ظاهرة مثيرة للقلق يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مستويات سطح البحر العالمية.

ويكشف البحث، الذي نشر في مجلة Science Advances، أنه مع ذوبان المياه الموجودة تحت الأنهار الجليدية وتدفقها إلى البحر، فإنها تتسبب في ذوبان الجليد بمعدل أسرع. يشير العلماء إلى هذه العملية باسم التفريغ تحت الجليدي. في السابق، لم تكن التوقعات الرئيسية لارتفاع مستوى سطح البحر، مثل تلك التي أصدرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، تأخذ في الاعتبار فقدان الجليد الإضافي الناتج عن التفريغ تحت الجليدي.

ووفقا لتايلر بيلي، المؤلف الرئيسي للدراسة، فإن التوقعات الدقيقة لارتفاع مستوى سطح البحر العالمي أمر بالغ الأهمية لرفاهية المجتمعات الساحلية. وربما تكون التقديرات الحالية أقل من تقدير معدل ارتفاع مستوى سطح البحر في جميع أنحاء العالم، وهو ما قد يكون له عواقب وخيمة على الملايين من الناس الذين يعيشون في المناطق الساحلية المنخفضة. وشدد بيلي على الحاجة إلى دمج التصريف تحت الجليدي في جهود النمذجة لتوفير تنبؤات أكثر دقة.

ركزت الدراسة على اثنين من الأنهار الجليدية في شرق القطب الجنوبي: دينمان وسكوت. وتقع هذه الأنهار الجليدية بجوار بعضها البعض على قمة خندق قاري بعمق أكثر من ميلين، ولديها القدرة على رفع مستوى سطح البحر بنحو خمسة أقدام. باستخدام سيناريوهات الانبعاثات المختلفة، أجرى الباحثون عمليات محاكاة للتراجع الجليدي خلال عام 2300. وعندما تم أخذ التصريف تحت الجليدي في الاعتبار، توقع النموذج أن النهرين الجليديين سيصلان إلى منحدر الخندق قبل 25 عامًا مما كان يعتقد سابقًا.

وأشار جامين جرينباوم، المؤلف المشارك للدراسة، إلى أن البحث بمثابة دعوة للاستيقاظ لمجتمع النمذجة. إن الفشل في حساب التصريف تحت الجليدي يقوض دقة التنبؤات. علاوة على ذلك، تسلط الدراسة الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه البشر في التخفيف من ارتفاع مستوى سطح البحر عن طريق الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. على الرغم من أهمية التصريف تحت الجليدي، إلا أن تصرفات البشرية في النهاية هي التي تحمل المفتاح لتجنب سيناريو يوم القيامة.

وتمتد الآثار إلى ما هو أبعد من أنهار دينمان وسكوت الجليدية. وقد لوحظت المياه الذائبة تحت الجليدية تحت العديد من الأنهار الجليدية في القطب الجنوبي، مثل ثويتس، وجزيرة باين، وتوتن. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم حجم تأثير التصريف تحت الجليدي على هذه الأنهار الجليدية وارتفاع مستوى سطح البحر اللاحق.

ومن خلال تسليط الضوء على دور التصريف تحت الجليدي في ذوبان الجليد في القطب الجنوبي، تعد هذه الدراسة بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ. تتوقف التوقعات المستقبلية واستعداد المجتمعات الساحلية على الفهم الدقيق لارتفاع مستوى سطح البحر. فقط من خلال النظر في جميع العوامل، بما في ذلك تأثير التصريف تحت الجليدي، يمكننا أن نبحر بشكل أفضل على الطريق نحو مستقبل مستدام.

أسئلة وأجوبة

ما هو التفريغ تحت الجليدي؟

يشير التصريف تحت الجليدي إلى عملية ذوبان المياه تحت نهر جليدي وتدفقها إلى البحر. وهو عامل مهم يسرع ذوبان الأنهار الجليدية ويساهم في ارتفاع مستوى سطح البحر.

ما أهمية الإسقاط الدقيق لارتفاع مستوى سطح البحر؟

تعد التوقعات الدقيقة لارتفاع مستوى سطح البحر أمرًا بالغ الأهمية لرفاهية المجتمعات الساحلية. ويقيم ملايين الأشخاص في مناطق ساحلية منخفضة، وتساعد التنبؤات الدقيقة في إعداد هذه المجتمعات للتأثيرات المحتملة لارتفاع منسوب مياه البحر.

ما هي آثار التصريف تحت الجليدي على ارتفاع مستوى سطح البحر؟

تشير الدراسة إلى أن التوقعات الحالية لارتفاع مستوى سطح البحر قد تكون أقل من تقدير المعدل بسبب فقدان الجليد الإضافي الناجم عن التصريف تحت الجليدي. ويساعد دمج هذه العملية في النماذج على توفير تنبؤات أكثر دقة ويساعد في فهم حجم التأثير على الأنهار الجليدية في جميع أنحاء العالم.

ما هو دور انبعاثات الغازات الدفيئة في ارتفاع مستوى سطح البحر؟

وتؤكد الدراسة أن الإجراءات البشرية، وخاصة الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، تلعب دورا حيويا في التخفيف من ارتفاع مستوى سطح البحر. وفي حين أن التصريف تحت الجليدي مهم، فإن الحد من الانبعاثات أمر بالغ الأهمية لتجنب سيناريو يوم القيامة.

مصادر:

– المقال الأصلي: EcoWatch – دراسة الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي: معهد سكريبس لعلوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا، سان دييغو (UCSD) (https://www.ecowatch.com/antarctic-ice-sheet-study-subglacial-discharge-2656326507) .لغة البرمجة)

- دراسة: تقدم العلوم - "يؤدي التفريغ تحت الجليدي إلى تسريع التراجع المستقبلي لنهري دينمان وسكوت الجليديين في شرق القارة القطبية الجنوبية" (https://advances.sciencemag.org/content/7/43/eabd6867)