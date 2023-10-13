كميات مرتفعة من الرصاص الموجودة في البيئات الجليدية

باحثون من مجلة البحوث الجيوفيزيائية: أجرى علماء الجيولوجيا الحيوية تجارب لشرح المستويات العالية من الرصاص (Pb) الموجودة في الأنهار الجليدية والمياه الذائبة للأنهار الجليدية. وقد تم نقل الرصاص، وهو معدن ثقيل خطير يستخدم تاريخياً في إضافات البنزين، في الغلاف الجوي وترسب في المناطق النائية. على الرغم من التخلص التدريجي من البنزين المحتوي على الرصاص، فإن المستويات الحالية من الرصاص في البيئات الجليدية لا يمكن تفسيرها بالترسب الجوي وحده.

الدراسة التي أجراها كراوس وآخرون. ركزت على حضانة الرواسب المستمدة من الأنهار الجليدية والجبال الجليدية والجداول في القارة القطبية الجنوبية وجرينلاند. قام الباحثون بتنويع ظروف التجربة، مثل الجداول الزمنية، وكميات الرواسب، ودرجة حرارة الحضانة، لقياس إطلاق الرصاص في مياه البحر.

وكشفت النتائج أن درجات الحرارة الأكثر دفئًا أدت إلى إطلاق كميات أكبر بكثير من الرصاص. علاوة على ذلك، وجدت الدراسة أن الرصاص المنطلق يتم إعادة امتصاصه في النهاية بواسطة الرواسب، وهو ما قد يفسر المستويات المرتفعة من الرصاص في البيئات القطبية. ويكتسب هذا البحث أهمية خاصة بالنظر إلى المعدل المتسارع الذي تنحسر به الأنهار الجليدية على مستوى العالم.

يعد فهم سلوك الرصاص ونقله ومصيره في البيئات الساحلية الجليدية أمرًا بالغ الأهمية لتقييم التأثير البيئي والمخاطر المحتملة المرتبطة بمستويات الرصاص المرتفعة. وتساهم النتائج بمعلومات جديدة قيمة في هذا المجال من الدراسة.

تنويه:

Krause، J.، Zhu، X.، Höfer، J.، Achterberg، EP، Engel، A.، Meire، L.، et al. (2023). الجزيئات المشتقة من الأنهار الجليدية كعنصر تحكم إقليمي في تركيزات الرصاص البحري المذاب. مجلة البحوث الجيوفيزيائية: العلوم الجيولوجية الحيوية، 128، e2023JG007514. doi.org/10.1029/2023JG007514

مصادر:

مجلة البحوث الجيوفيزيائية: العلوم الجيولوجية الحيوية

الرصاص (Pb) - معدن ثقيل خطير

النهر الجليدي – كتلة كبيرة من الجليد تتشكل على مدى سنوات عديدة

الترسيب الجوي – العملية التي يتم من خلالها ترسيب ملوثات الغلاف الجوي على سطح الأرض

مياه البحر - المياه من البحر أو المحيط

الرواسب - الجزيئات التي تستقر في قاع السائل

القارة القطبية الجنوبية وغرينلاند – مناطق قطبية ذات تغطية جليدية واسعة النطاق.