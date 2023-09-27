العواصف الكبرى في زحل تستمر لقرون، وفقا لدراسة جديدة

زحل، الذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه كوكب متواضع نسبيًا، هو في الواقع موطن للعواصف الضخمة العالقة التي يمكن أن تستمر لعدة قرون، وهي فترة أطول بكثير من العواصف التي تمتد لمائة عام على الأرض. أصدرت مؤسسة العلوم الوطنية مؤخرًا تقريرًا يشرح بالتفصيل هذه العواصف الضخمة على كوكب زحل، مما يسلط الضوء على طبيعتها طويلة الأمد وتأثيرها على الغلاف الجوي للكوكب.

ركزت الدراسة، التي أجراها علماء فلك من جامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة ميشيغان، على الانبعاثات الراديوية من زحل، وتحديدًا النظر في الاضطرابات في توزيع غاز الأمونيا. تحدث هذه العواصف الضخمة على زحل كل عقدين إلى ثلاثة عقود تقريبًا وتظهر أوجه تشابه مع أعاصير الأرض ولكن على نطاق أوسع بكثير.

في حين أن القوة الدافعة وراء عواصف زحل الكبرى لا تزال غامضة، إلا أن العلماء يدركون أن الغلاف الجوي للكوكب يتكون بشكل أساسي من الهيدروجين والهيليوم، مع كميات أقل من الميثان والماء والأمونيا. استخدم إيمكي دي باتر من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، والذي درس الكواكب الغازية العملاقة لأكثر من أربعة عقود، مصفوفة كارل جي جانسكي الكبيرة جدًا لاستكشاف الانبعاثات الراديوية من أعماق زحل، مما ساعد على كشف التركيب والصفات الفريدة لهذه الكواكب.

تقدم أحدث النتائج من زحل منظورًا عميقًا لأكبر العواصف في النظام الشمسي، مما يتحدى المعرفة الحالية ويدفع حدود الأرصاد الجوية الأرضية. اكتشف الباحثون حالات شاذة في تركيز غاز الأمونيا في الغلاف الجوي لكوكب زحل، وربطت هذه الحالات الشاذة بالأحداث السابقة للعواصف الضخمة في نصف الكرة الشمالي للكوكب. ويعتقد أن هذه التحولات في توزيع الأمونيا هي نتيجة لعمليات الترسيب والتبخر التي يمكن أن تستمر لعدة قرون.

في حين لا يزال هناك الكثير غير معروف عن زحل، هناك أسرار أخرى مثيرة للاهتمام في انتظار استكشافها. يستضيف القطب الشمالي للكوكب عاصفة على شكل مسدس، ولا تزال فترة دورانها الدقيقة غير مؤكدة بسبب تركيبتها الفريدة، كما أن أصل حلقات زحل وعمرها موضوع نقاش مستمر بين العلماء. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجال المغناطيسي لزحل والتفاعلات المعقدة بين أقماره وحلقاته وكوكبه هي مجالات للبحث المستمر.

إن اكتشاف ودراسة عواصف زحل الضخمة يوسع فهمنا وتقديرنا للظواهر الواسعة والمتنوعة الموجودة في نظامنا الشمسي. هذه النتائج لها آثار على معرفتنا بأنظمة الطقس على الأرض وتدفع حدود فهمنا للكون.

المصادر: المؤسسة الوطنية للعلوم، ناسا