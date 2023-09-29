Megamonodontium mccluskyi، وهو عنكبوت الباب المسحور الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، والذي تم اكتشافه في منطقة أستراليا الإقليمية

حقق العلماء اكتشافًا مهمًا في منطقة أستراليا الإقليمية، حيث اكتشفوا حفرية عنكبوت الباب المسحور المرعب المعروف باسم Megamonodontium mccluskyi. يبلغ طول هذا العنكبوت أكثر من 20 ملم، وهو ثاني أكبر عنكبوت تم اكتشافه على الإطلاق، ويبلغ حجمه أكثر من خمسة أضعاف حجم أقاربه في العصر الحديث.

تم العثور على الحفرية في موقع أحفوري شهير في منطقة تابلاندز المركزية في نيو ساوث ويلز، مما يمثل اكتشافًا مهمًا للباحثين. تم العثور على أربع حفريات عنكبوت فقط في أستراليا، مما يجعل من الصعب فهم تاريخها. يلقي هذا الاكتشاف ضوءًا جديدًا على انقراض العناكب ويسد فجوة في فهمنا لتطورها.

وفقًا لماثيو ماكوري، عالم الحفريات بجامعة نيو ساوث ويلز، فإن أقرب أقرباء هذا العنكبوت يعيش حاليًا في الغابات الرطبة في سنغافورة وحتى بابوا غينيا الجديدة. يشير هذا إلى أن Megamonodontium mccluskyi سكنت ذات يوم بيئات مماثلة في البر الرئيسي لأستراليا ولكنها انقرضت عندما أصبحت أستراليا أكثر جفافاً.

ويقدر عمر الحفرية، التي تحمل اسم الرجل الذي اكتشفها، الدكتور سيمون مكلوسكي، ما بين 11 إلى 16 مليون سنة. وهو موجود الآن ضمن مجموعة علم الحفريات بالمتحف الأسترالي، وهو متاح على الإنترنت للباحثين لدراسته.

وذكر روبرت رافين، عالم العناكب في متحف كوينزلاند، والمؤلف المشرف، أن هذه الحفرية هي الأكبر على الإطلاق التي تم العثور عليها في أستراليا، وأول حفرية لعائلة Barychelidae يتم العثور عليها في جميع أنحاء العالم. تُعزى ندرة حفريات العنكبوت إلى سلوكها في الحفر، والذي قد لا يوفر الظروف المناسبة للتحجر.

يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول أنواع العناكب القديمة التي كانت تجوب أستراليا ذات يوم، ويضيف إلى فهمنا للتاريخ الطبيعي للبلاد.

مصادر:

– ناثان شميدت، NCA NewsWire

– المتحف الاسترالي