لعب الأخ روبرت ماكي، عالم الفلك اليسوعي الشهير في مرصد الفاتيكان، دورًا حاسمًا في مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا من خلال بناء جهاز مصمم خصيصًا لدراسة بعض أقدم مواد الكويكبات في النظام الشمسي. طلب الدكتور آندي رايان، أحد قادة البعثة، خبرة الأخ ماكي نظرًا لمعرفته الواسعة في دراسة النيازك.

تطلبت مهمة ناسا "مقياس بيكنومتر" متخصص يمكنه قياس كثافة ومسامية مادة الكويكب التي تم التقاطها من الفضاء السحيق بدقة. لم تستوف أجهزة قياس التقلبات الموجودة في الأسواق متطلبات ناسا المحددة، مما جعل Brother Macke هو الشخص الوحيد القادر على بناء الجهاز الدقيق اللازم لمهمة OSIRIS-REx.

سيتم الآن استخدام مقياس البيكنومتر المصمم خصيصًا من Brother Macke لتحليل مادة الكويكب عن كثب، بهدف تقديم إجابات لبعض استفسارات ناسا المهمة فيما يتعلق بأصول النظام الشمسي. إن دقة الجهاز وقدراته تجعله أداة لا تقدر بثمن في كشف أسرار هذه المواد القديمة.

تمثل مهمة OSIRIS-REx، والتي تعني "Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer"، علامة فارقة للولايات المتحدة باعتبارها أول مهمة تعيد بنجاح عينات من الكويكبات إلى الأرض. بعد سبع سنوات في الفضاء وجمع 8.8 أوقية من المواد السطحية من الكويكب بينو، الذي يقع على بعد 200 مليون ميل، هبطت المركبة الفضائية OSIRIS-REx بسلام على الأرض في 24 سبتمبر.

وتم نقل العينات التي تم جمعها، والتي يعتقد أنها تعود إلى الأيام الأولى للنظام الشمسي، إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن للحصول على مسكن دائم ومزيد من الدراسة. وهذا يوفر فرصة مذهلة للعلماء للتعمق في أسرار الكون واكتساب فهم أعمق لأصولنا الكونية.

وبشكل عام، فإن مساهمة الأخ روبرت ماكي في مهمة OSIRIS-REx تسلط الضوء على أهمية التعاون بين الخبراء في مختلف المجالات. يضمن جهازه المصمم خصيصًا أن تتمكن وكالة ناسا من تحليل مواد الكويكب القديمة بدقة، مما يقربنا من حل ألغاز أصول نظامنا الشمسي.

مصادر:

– مرصد الفاتيكان

- ناسا