تحقيق الطيران على المريخ: المروحية البارعة

لعب المهندس الميكانيكي الهندي الدكتور جيه بوب بالارام، وهو خريج المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) في مدراس، دورًا رئيسيًا في فريق مهمة المريخ التابع لناسا في مختبر الدفع النفاث (JPL). لقد مهد تصميمه المبتكر وخبرته الهندسية الطريق لإنشاء مروحية Ingenuity، التي تحلق حاليًا فوق سطح المريخ.

يعد الإبداع، الذي يطلق عليه باعتزاز اسم "جيني"، إنجازًا رائدًا لوكالة الفضاء الأمريكية. تزن هذه الطائرة الاستثنائية 1.8 كجم فقط، وهي جزء من مركبة ناسا الجوالة Perseverance، والتي تم إطلاقها في عام 2020 وتستمر في العمل على المريخ. تعد رحلة المروحية الناجحة بمثابة شهادة على شغف الدكتور بالارام وتفانيه.

لا تكمن براعة Ingenuity في بنائها فحسب، بل في قدرتها أيضًا على التنقل في الغلاف الجوي للمريخ. كما هو الحال مع الطيران على الأرض، يعد فهم الظروف الجوية أمرًا بالغ الأهمية لعمليات الطيران الآمنة. يسلط الدكتور بالارام، في مقال على موقع Mars Helicopter التابع لناسا، الضوء على أهمية كل من الطقس الجوي والطقس الفضائي بالنسبة لقدرات طيران Ingenuity.

يشير الطقس الجوي إلى عوامل مثل كثافة الهواء ودرجة الحرارة وملامح الرياح، والتي تؤثر بشكل مباشر على أداء المروحية. يجب تعديل معلمات الرحلة وفقًا لهذه الشروط. بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضًا النظر بعناية في مخاطر الطيران المرتبطة بالإقلاع والهبوط والرياح العاتية، تمامًا مثل مخاوف الطيار على الأرض.

ولضمان رحلات جوية آمنة، يستشير مشغلو Ingenuity خبراء الطقس الذين يستخدمون النماذج والأدوات المختلفة المتوفرة في المركبة. تتراوح هذه النماذج من نماذج الدوران العالمية إلى النماذج الجغرافية الدقيقة التي تلتقط التأثيرات المحلية في فوهة جيزيرو. البيانات المستمدة من محلل ديناميكيات البيئة المريخية (MEDA) الخاص بـ Perseverance، المجهز بأجهزة استشعار جوية، توفر معلومات إضافية لعملية صنع القرار.

ولحسن الحظ، فإن التنبؤ بالطقس على المريخ أبسط نسبيًا مقارنة بالأرض بسبب غياب المحيطات. تعد الأنماط على المريخ أكثر قابلية للتنبؤ بها، مما يسمح للفريق بتحليل بيانات الطقس التاريخية التي سبقت الرحلة واتخاذ قرارات مستنيرة.

البراعة في حد ذاتها هي إنجاز تكنولوجي رائع. فهي مصنوعة من ألياف الكربون خفيفة الوزن للغاية ويبلغ ارتفاعها نصف متر فقط، مما يدل على براعة الهندسة الحديثة. يتطلب الغلاف الجوي المريخي الرقيق، الذي تبلغ كثافته حوالي مائة من كثافة الأرض، أن تدور شفرات المروحية بسرعات تتراوح بين 2400 إلى 2900 دورة في الدقيقة، أي أسرع بعشر مرات من المروحيات الموجودة على الأرض.

تمثل هذه التجربة الرائدة أول رحلة جوية يتم التحكم فيها بالطاقة على كوكب آخر. بعد السفر إلى المريخ داخل المركبة الجوالة Perseverance، تم نشر Ingenuity على سطح المريخ في 3 أبريل 2021. وعلى مدار فترة تجريبية مدتها 30 يومًا، ستجري المركبة سلسلة من الرحلات الجوية التجريبية، مما يزيد من فهمنا للطيران خارج كوكب الأرض.

يخطط الدكتور بالارام، وهو مهندس متواضع وبارع، للتقاعد من وكالة ناسا قريبًا، مع رؤية لإلهام ودعم الطلاب الهنود في سعيهم لاستكشاف الفضاء. وينسب نجاحه إلى تدريبه في IIT Madras ويعتقد أن هناك عددًا لا يحصى من الطلاب الموهوبين في الهند ينتظرون أن يجعلوا الأمة فخورة بهم.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي العبقرية؟

ج: إنجينيويتي هي طائرة هليكوبتر صممها الدكتور جيه بوب بالارام لفريق مهمة المريخ التابع لناسا والتي تحلق حاليًا فوق سطح المريخ.

س: ما أهمية مروحية Ingenuity؟

ج: إن طائرة الهليكوبتر Ingenuity هي أول رحلة جوية يتم التحكم فيها بالطاقة على كوكب آخر، مما يدل على التقدم الرائد في مجال الطيران خارج كوكب الأرض.

س: كيف يؤثر الطقس على رحلة إنجينويتي؟

ج: يؤثر الطقس الجوي، بما في ذلك عوامل مثل كثافة الهواء ودرجة الحرارة والرياح، على أداء المروحية. يستشير فريق Ingenuity خبراء الطقس ويستخدم نماذج الطقس والبيانات من الأدوات الموجودة على المركبة الجوالة Perseverance لضمان عمليات الطيران الآمنة.

س: ما هو بناء البراعة؟

ج: إنجينويتي مصنوعة من ألياف الكربون خفيفة الوزن للغاية ويبلغ طولها نصف متر. وتدور شفراتها بسرعة أكبر بعشر مرات من المروحيات الموجودة على الأرض لتعويض الغلاف الجوي المريخي الرقيق.

س: ما هي خطط الدكتور بالارام المستقبلية؟

ج: يخطط الدكتور بالارام للتقاعد من وكالة ناسا ويعتزم دعم وإلهام الطلاب الهنود في سعيهم لاستكشاف الفضاء. ويهدف إلى المساهمة في جهود التوعية في الهند.