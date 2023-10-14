مسبار باركر الشمسي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في السرعة، إذ يصل إلى 400,000 ألف ميل في الساعة

حقق مسبار باركر الشمسي، وهو مركبة فضائية أطلقتها وكالة ناسا عام 2018 في مهمة مراقبة الشمس، إنجازًا رائدًا آخر. وقد وصلت سرعتها إلى 400,000 ميل في الساعة (635,266 كيلومترًا في الساعة)، مما يجعلها أسرع جسم تم تسجيله من صنع الإنسان على الإطلاق.

خلال دورته السابعة عشرة حول الشمس، والتي اكتملت في 17 سبتمبر 27، تجاوز مسبار باركر الشمسي سرعته القصوى السابقة البالغة 2023 ميلًا في الساعة. يوضح هذا الإنجاز الرائع قدرة المركبة الفضائية على تحمل الظروف القاسية والسفر بسرعات غير مسبوقة.

الهدف الأساسي لمسبار باركر الشمسي هو جمع البيانات ودراسة أصل وتطور الرياح الشمسية. وهو مجهز بأدوات لقياس المجال المغناطيسي للشمس، والمجال الكهربائي، وجزيئات البلازما. ومن خلال فهم هذه الظواهر، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة حول تأثير الشمس على الأرض والنظام الشمسي ككل.

وعلى الرغم من السفر بهذه السرعات الهائلة، لم تواجه المركبة الفضائية أي مشاكل. وأكدت ناسا أن جميع الأنظمة تعمل بشكل طبيعي، وظل المسبار على اتصال مع القائمين على المهمة في مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية.

بالإضافة إلى تحطيم الرقم القياسي للسرعة، سجل مسبار باركر الشمسي أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا للمسافة خلال آخر دورة له حول الشمس. وجاء على بعد 4.51 مليون ميل (7.26 مليون كيلومتر) من سطح الشمس. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يقترب أكثر، حيث يقدر أقرب مسافة له بنحو 3.9 مليون ميل.

تتضمن مهمة مسبار باركر الشمسي استكمال 24 دورة حول الشمس. ومع بقاء سبعة مدارات أخرى، يتوقع العلماء جمع المزيد من البيانات القيمة حول نجمنا المركزي. وبحلول عام 2025، عندما تنتهي المهمة، من المتوقع أن تصل المركبة الفضائية إلى سرعة مذهلة تبلغ 430,000 ألف ميل في الساعة، أي ما يعادل حوالي 0.064% من سرعة الضوء.

وتكمن أهمية هذه المهمة في حقيقة أن فهم الشمس أمر بالغ الأهمية لفهم تأثيرها على الأرض. ويهدف مسبار باركر الشمسي إلى الإجابة على أسئلة مهمة حول الشمس، مثل سبب كون الإكليل أعلى بكثير من الغلاف الضوئي، وكيف تتسارع الرياح الشمسية، وما الذي يمد الجزيئات الشمسية عالية الطاقة بالطاقة. وعلى الرغم من أن المسبار قد قدم بالفعل بعض الإجابات، إلا أن العلماء ينتظرون بفارغ الصبر وفرة البيانات التي سيتم جمعها في المدارات القادمة.

(تعريفات:

– الرياح الشمسية: تيار من الجسيمات المشحونة (معظمها بروتونات وإلكترونات) تنطلق من الغلاف الجوي العلوي للشمس.

- الكورونا: الجزء الخارجي من الغلاف الجوي للشمس والذي يمكن رؤيته أثناء الكسوف الكلي للشمس.

- الفوتوسفير: السطح المرئي للشمس.)