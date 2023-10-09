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قد يكون العضو الصغير المكتشف حديثًا في خلايا الثدييات نظامًا دفاعيًا للحمض النووي

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 9، 2023
قد يكون العضو الصغير المكتشف حديثًا في خلايا الثدييات نظامًا دفاعيًا للحمض النووي

حدد العلماء عضوًا صغيرًا تم اكتشافه حديثًا في خلايا الثدييات، والذي قد يكون بمثابة نظام دفاع مدمج للجينوم. هذه البنية، التي تسمى "الحصرية"، تحتوي على مادة وراثية حرة عائمة في سيتوبلازم الخلايا، مما يبقيها بعيدًا عن النواة.

تحتوي جميع الحيوانات والنباتات والفطريات على خلايا حقيقية النواة تحتوي على الحمض النووي داخل النواة. ومع ذلك، يوجد بعض الحمض النووي خارج النواة في السيتوبلازم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواد الجينية الأجنبية من الفيروسات والبكتيريا أن تدخل السيتوبلازم. إن كيفية إبقاء هذه المادة الوراثية بعيدًا عن النواة ولماذا تتحلل إذا لم يتم استخدامها لصنع البروتينات لا تزال لغزًا.

ويعتقد الباحثون أن هذا الاستثناء يمكن أن يساعد في تفسير كيفية حماية الخلايا للمادة الوراثية في السيتوبلازم. يُعتقد أن هذا الهيكل الذي لم يسبق له مثيل هو من بقايا الخلايا حقيقية النواة وقد يكون مرتبطًا بتطور النواة.

ويتكون الجسم الحصري من غشاء مزدوج ويحتوي على مادة وراثية ترمز للتيلوميرات، وهي هياكل وقائية في نهايات الكروموسومات. يشكل هذا الحمض النووي للتيلومير حلقات تطفو حول الخلية ومحاطة بالجزء الحصري.

على الرغم من تشابهه مع النواة، إلا أن الجسم الحصري يفتقر إلى عناصر معينة، مثل مجمعات المسام النووية، والتي تسمح بشكل انتقائي للجزيئات بالدخول إلى النواة. ظلت الاستثناءات في الخلية أثناء انقسام الخلايا ولكنها لم تنتقل إلى الخلايا المشكلة حديثًا.

إن اكتشاف الجسم الحصري له آثار على فهم كيفية استجابة الخلايا للغزاة ودراسة تطور السرطان وأمراض المناعة الذاتية. من خلال التقاط المواد الجينية التي يحتمل أن تكون خطرة أو غير ضرورية، قد يساعد الجسم الحصري الخلايا على التعرف على العدوى ومكافحتها.

إن إجراء المزيد من الأبحاث حول كيفية استجابة الخلايا للحمض النووي خارج الكروموسومات يمكن أن يسلط الضوء على العلاقة بين البلازميدات والسرطان. تم ربط التيلومير DNA، الموجود داخل الجسم الحصري، بالسرطان ويلعب دورًا في انقسام الخلايا غير المحدد المميز للمرض.

توفر الدراسة رؤى قيمة حول آليات الدفاع للخلايا والأنظمة المعقدة التي تحمي المادة الوراثية. إن فهم هذه العمليات يمكن أن يؤدي إلى تقدم في أبحاث السرطان وعلاجاته.

مصادر:
– دراسة منشورة في مجلة البيولوجيا الجزيئية للخلية
- مؤلفة الدراسة العليا روث كروشفسكي، معهد الكيمياء الحيوية في ETH زيوريخ
– بيرجيت ريجنبرج، أستاذة علم الأحياء بجامعة كوبنهاجن

By مامفو بريشيا

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