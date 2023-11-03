سييرا سبيس تحتفل بإكمال أول طائرة فضائية لمطاردة الأحلام

حققت شركة Sierra Space، وهي شركة مقرها كولورادو، إنجازًا هامًا من خلال بناء أول طائرة فضائية من نوع Dream Chaser، والتي تحمل اسم Tenacity. أعلنت الشركة أن الطائرة الفضائية اكتملت الآن وسيتم إرسالها إلى مرفق اختبار Neil A. Armstrong التابع لناسا في أوهايو لإجراء الاختبارات البيئية في الأسابيع المقبلة. يمثل هذا الإنجاز مناسبة بالغة الأهمية لكل من Sierra Space ومستقبل صناعة الطيران.

أعرب توم فايس، الرئيس التنفيذي لشركة Sierra Space، عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلاً: "إن Dream Chaser ليس مجرد منتج؛ إنها شهادة على الروح الإنسانية والتصميم والسعي الدؤوب لما هو أبعد من ذلك. يجسد هذا الشعور الطموح والطبيعة الثورية لمشروع Dream Chaser.

تم تصميم الطائرة الفضائية Dream Chaser للوفاء بعقد NASA مع Sierra Space لإطلاق مهام إعادة الإمداد الآلية إلى محطة الفضاء الدولية (ISS). ستكون Tenacity أول طائرات الفضاء التابعة لشركة Sierra Space التي تزور المختبر المداري، ومن المقرر إجراء رحلة تجريبية إلى محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من أبريل 2024. وسيتم الإطلاق من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا على متن مركبة فولكان الجديدة التابعة لشركة United Launch Alliance. صاروخ Centaur، مع التخطيط للهبوط في مرفق الهبوط المكوكي التاريخي التابع لناسا.

يدمج تصميم الطائرة الفضائية Dream Chaser بين الجمال والوظيفة والقدرة على التحمل. يجب أن يتحمل درجات حرارة إعادة الدخول التي تزيد عن 3,000 درجة فهرنهايت بينما يظل باردًا عند اللمس بعد وقت قصير من الهبوط. تم تصميم نظام الطيران المستقل لدعم ما لا يقل عن 15 مهمة فضائية، مما يجعله مركبة عالية الكفاءة وقابلة لإعادة الاستخدام.

وتتفوق قدرات Dream Chaser على قدرات سفن الشحن الأخرى العاملة حاليًا. مثل كبسولة Dragon الخاصة بشركة SpaceX، يمكن للطائرة الفضائية إعادة التجارب والأجهزة من محطة الفضاء الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تتصور Sierra Space مستقبلًا حيث ستنقل Dream Chaser أفراد الطاقم إلى الفضاء.

يعد إكمال Sierra Space لأول طائرة فضائية Dream Chaser إنجازًا رائعًا يمهد الطريق للتقدم العلمي ومهام إعادة الإمداد واستكشاف الفضاء المأهول المحتمل. يبدو مستقبل السفر إلى الفضاء واعدًا مع ريادة Sierra Space.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو الغرض من الطائرة الفضائية Dream Chaser التابعة لشركة Sierra Space؟

تم تصميم الطائرة الفضائية Dream Chaser التابعة لشركة Sierra Space للوفاء بعقد وكالة ناسا لإطلاق مهام إعادة الإمداد الآلية إلى محطة الفضاء الدولية (ISS). ويهدف إلى توفير وسيلة موثوقة وفعالة لنقل البضائع وأفراد الطاقم المحتمل من وإلى المختبر المداري.

2. هل ستتمكن الطائرة الفضائية Dream Chaser من إعادة التجارب من محطة الفضاء الدولية؟

نعم، على غرار كبسولة Dragon الخاصة بشركة SpaceX، ستتمتع الطائرة الفضائية Dream Chaser بالقدرة على إعادة التجارب والأجهزة الأخرى من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض. هذه الميزة تميزها عن سفن الشحن الأخرى العاملة حاليًا.

3. ما هي خطط Sierra Space المستقبلية لطائرة Dream Chaser الفضائية؟

تعتزم شركة Sierra Space توسيع استخدام الطائرة الفضائية Dream Chaser إلى ما هو أبعد من مهام إعادة الإمداد الآلية. وتتصور الشركة إطلاق مهمات مأهولة في المستقبل، مما يزيد من قدراتها ومساهماتها المحتملة في استكشاف الفضاء.