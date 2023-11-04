مطارد أحلام سييرا سبيس: حقبة جديدة في استكشاف المركبات الفضائية

كشفت شركة Sierra Space مؤخرًا عن إنجازها الرائد: Dream Chaser، المعترف بها رسميًا الآن كمركبة فضائية تعمل بكامل طاقتها. على عكس مظهره كمكوك فضائي مصغر، لا يشبه Dream Chaser قدرات طيران المكوك الأيقوني فحسب، بل يحاكيه أيضًا، مما يجعله إنجازًا هندسيًا رائعًا. بطول 15 قدمًا والقدرة على استيعاب سبعة رواد فضاء، حصلت Dream Chaser على عقد مع وكالة ناسا لسبع مهمات لتوصيل البضائع إلى محطة الفضاء الدولية بموجب اتفاقية خدمة إعادة الإمداد التجارية 2 (CRS2).

من المقرر إطلاق المركبة الفضائية على متن صاروخ United Launch Alliance Atlas V، وبعد إكمال مهمتها، ستعود إلى الأرض بهبوط لطيف على المدرج، مرددًا أسلوب الهبوط للمكوك الفضائي. من خلال نقل الإمدادات الحيوية إلى محطة الفضاء الدولية، ستهبط مركبة Dream Chaser في مرفق الهبوط المكوكي في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا للقيام بمهام ناسا.

تم الانتهاء من المركبة الافتتاحية، التي أطلق عليها اسم Tenacity، وسيتم نقلها قريبًا إلى منشأة اختبار Neil A. Armstrong التابعة لناسا في أوهايو، حيث ستخضع لفحوصات شاملة قبل الرحلة بحلول نهاية عام 2023. وبعد الاختبار، ستبدأ Tenacity في رحلتها الأولى. من المحتمل أن يتم إرسال مهمة إلى محطة الفضاء الدولية في أوائل عام 2024. ومن اللافت للنظر أن Dream Chaser يمكن إعادة استخدامه لما يصل إلى 15 مهمة، وهناك مركبة فضائية ثانية، DC-100، قيد الإنتاج بالفعل في منشأة التصنيع التابعة للشركة في كولورادو.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة Sierra Space عن خطط لإصدار مأهول من Dream Chaser، المعين DC-200. يتميز هذا البديل ببنية مرنة يمكنها نقل رواد الفضاء والبضائع. على عكس سابقتها، يمكن للطائرة الفضائية المأهولة الهبوط على أي مدرج تجاري متوافق في جميع أنحاء العالم، مما يشبه عمليات طائرة تجارية ضيقة الجسم. على الرغم من أن وكالة ناسا تمتلك حاليًا كبسولة SpaceX Dragon ومركبة Starliner المتوقعة من Boeing للمهام المأهولة، إلا أن Sierra Space تعتزم تقديم خدمات النقل للأفراد أيضًا.

وقد تم الترحيب بهذا الإنجاز باعتباره علامة فارقة هامة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Sierra Space، توم فايس، الذي أكد على سنوات من الحلم الجريء والجهود المتفانية التي بلغت ذروتها في تحقيق Dream Chaser. تعد هذه المركبة الفضائية المتقدمة بإعادة تعريف السفر إلى الفضاء وإثارة الرهبة والفضول بين عشاق الفضاء والجمهور الأوسع. بينما نتوقع المستقبل بفارغ الصبر، تواصل Sierra Space تجاوز الحدود، مما يمهد الطريق لعصر جديد في استكشاف المركبات الفضائية.

الأسئلة المتكررة

1. ما هو مطارد الأحلام؟

Dream Chaser هي مركبة فضائية طورتها شركة Sierra Space، وتتميز بقدرات طيران تذكرنا بمكوك الفضاء. وقد حصلت على عقد مع وكالة ناسا للقيام بمهام توصيل البضائع إلى محطة الفضاء الدولية.

2. متى ستتم المهمة الأولى إلى محطة الفضاء الدولية؟

ومن المتوقع أن تتم المهمة الأولى إلى محطة الفضاء الدولية في أوائل عام 2024، بعد الانتهاء من اختبارات ما قبل الرحلة.

3. هل يستطيع Dream Chaser حمل رواد الفضاء؟

في حين أن وكالة ناسا لديها بالفعل مركبة فضائية مأهولة قيد الاستخدام، تخطط Sierra Space لتقديم نسخة مأهولة تسمى DC-200، قادرة على نقل رواد الفضاء والبضائع.

4. هل يمكن إعادة استخدام Dream Chaser؟

نعم، يمكن إعادة استخدام Dream Chaser لما يصل إلى 15 مهمة، مما يجعله حلاً مستدامًا وفعالاً من حيث التكلفة للمركبات الفضائية.

5. ما هو تأثير Dream Chaser على السفر إلى الفضاء؟

Dream Chaser هي مركبة فضائية رائدة تعيد تعريف السفر إلى الفضاء من خلال الجمع بين قدرات الطيران لمكوك الفضاء والتكنولوجيا الحديثة. إن تعدد استخداماتها وإمكانية إعادة استخدامها يفتحان إمكانيات جديدة لمهام نقل البضائع والطاقم.