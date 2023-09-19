هيكل عظمي نادر وقيم من نوع Camptosaurus سيتم بيعه بالمزاد العلني في باريس

يعد Barry the Camptosaurus اكتشافًا استثنائيًا في عالم الهياكل العظمية للديناصورات. مع تاريخ يعود إلى 150 مليون سنة، يتكون هذا النبات المتحجر من العظام الأصلية بنسبة تزيد عن 80%. إن ندرتها واكتمالها تجعلها عينة مرغوبة للغاية، مما دفع الخبراء إلى تقدير سعر المزاد بين 855,000 ألف دولار و1.28 مليون دولار. وسيقام المزاد في فندق درووت في باريس يوم 20 أكتوبر.

تم اكتشاف باري في البداية في وايومنغ في التسعينيات وتم ترميمه لاحقًا في عام 1990 على يد عالم الحفريات باري جيمس. وأجرى مختبر زويك الإيطالي أعمال ترميم إضافية على الهيكل العظمي بعد حصوله عليه العام الماضي للتأكد من مطابقته للمعايير العلمية.

ومن الجدير بالذكر أن جمجمة باري مكتملة بنسبة 90 بالمائة، وبقية الهيكل العظمي للديناصور مكتمل بنسبة 80 بالمائة. وصفها ألكسندر جيكيلو، من فندق درووت، بأنها "عينة محفوظة جيدًا للغاية"، مما يسلط الضوء على ندرتها.

ينتمي باري إلى عائلة Iguanodontidae، وهو أحد أقدم مجموعات الديناصورات التي تم اكتشافها. تم العثور على العظام في تكوين موريسون في وايومنغ، المعروف بوفرة رواسبه الأحفورية. ومن المثير للاهتمام أن ديناصورات أورنيثوبود، مثل باري، لا تشكل سوى حوالي 14 بالمائة من العينات الموجودة في المنطقة، مما يجعل هذا الاكتشاف أكثر استثنائية.

في حين أن بيع عظام الديناصورات واجه انتقادات من المجتمع العلمي، فقد أصبح سوقًا مطلوبًا بشكل متزايد. في العام الماضي وحده، تم بيع ستة هياكل عظمية لديناصورات بالمزاد العلني، وحققت مبالغ هائلة. في عام 2020، تم بيع هيكل عظمي لـT-Rex يُدعى Stan مقابل رقم قياسي بلغ 31.8 مليون دولار. مع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن السعر المقدر بـ 1.3 مليون دولار لباري يبدو وكأنه صفقة رابحة.

إذا كنت مهتمًا بالحصول على هيكل باري أو أي هيكل عظمي آخر لديناصور، فمن الضروري إجراء بحث شامل حول مصدره. يعد التأكد من صحة العينة ومشروعيتها أمرًا بالغ الأهمية لتجنب شراء أحفورة احتيالية أو غير شرعية.

مصادر:

– المقال المصدر الأصلي

– رويترز: https://www.reuters.com/business/barry-camptosaurus-partial-iguana-dinosaur-skeleton-fetch-up-13-million-2021-09-30/