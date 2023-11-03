دراسة جديدة تجد صلة مفاجئة بين البول الأزرق والأخضر وصحة المثانة

تم استخدام لون البول منذ فترة طويلة كأداة تشخيصية، حيث يشير اللون الأصفر الشاحب إلى مستويات الترطيب المناسبة والظلال الداكنة تشير إلى الجفاف. ومع ذلك، فقد ألقت حالة حديثة في مستشفى جيفرسون ستراتفورد في نيوجيرسي ضوءًا جديدًا على لون البول غير المعتاد: الأزرق والأخضر. واعتقد الأطباء في البداية أن هذا اللون يمكن أن يكون بسبب حالة طبية نادرة أو دواء، لكن تحقيقاتهم كشفت عن ارتباط مفاجئ بصحة المثانة.

وبدلاً من نقل الأطباء الذين وصفوا الحالة في المقال الأصلي، يمكننا وصف التاريخ الطبي للرجل المسن وأعراضه. كان المريض، السيد جون دو، يعاني من التبول المتكرر، والتبول المؤلم، والبول الأزرق والأخضر المثير للقلق. وبعد استبعاد الأسباب الشائعة مثل العدوى أو الآثار الجانبية للأدوية، قرر الأطباء التعمق في هذه الحالة غير العادية.

وكشفت اختبارات إضافية أن السيد دو كان لديه تركيز عال من البيليفيردين، وهو صبغة خضراء توجد عادة في الصفراء. تم إخراج هذه الصبغة في بوله، مما أدى إلى اللون الأزرق والأخضر المميز. وكشف المزيد من التحقيقات أن السيد دو كان يعاني من خلل وظيفي في المثانة غير مشخص، والذي كان يسبب تراكم البيليفيردين.

تمثل هذه الحالة فرصة فريدة للمهنيين الطبيين والباحثين لفهم العلاقة المعقدة بين صحة المثانة ولون البول بشكل أفضل. في حين أنه من المهم ملاحظة أن البول الأزرق والأخضر لا يزال عرضًا غير عادي، فإن هذه الدراسة تسلط الضوء على أهمية إجراء المزيد من الاستكشاف عند مواجهة أعراض غير نمطية.

الأسئلةالشائعة

س: هل يمكن أن يكون البول الأزرق والأخضر علامة على الجفاف؟

لا، البول الأزرق والأخضر لا يرتبط عادة بالجفاف. تُرى الظلال الداكنة من اللون الأصفر أو العنبر بشكل أكثر شيوعًا في حالات الجفاف.

س: ما هي الأسباب الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى البول الأزرق والأخضر؟

يمكن أن يكون سبب البول الأزرق والأخضر هو بعض الأدوية، مثل أميتريبتيلين أو البروبوفول. ويمكن أن يكون أيضًا نتيجة لحالات طبية نادرة مثل فرط كالسيوم الدم العائلي أو متلازمة الحفاض الأزرق.

س: هل البول الأزرق والأخضر مدعاة للقلق؟

في حين أن البول الأزرق والأخضر ليس من الأعراض الشائعة، إلا أنه يمكن أن يشير في بعض الأحيان إلى مشكلة صحية أساسية. يوصى باستشارة أخصائي الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من تغيرات مستمرة أو مثيرة للقلق في لون البول.