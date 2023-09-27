تواجه المجلات الطبية تحديات تتعلق بالنزاهة، وفقًا للمحررين

سلط فريق من كبار المحررين الضوء على التحديات التي تواجه المجلات الطبية ودعوا إلى اتباع أساليب جديدة للحفاظ على نزاهتها. في مقال افتتاحي نُشر في JAMA، ناقش المؤلف الرئيسي الدكتور جون يوانيديس من جامعة ستانفورد ومحررون من JAMA وشبكة JAMA والمجلة الطبية البريطانية تأثير أزمة كوفيد-19 على الأبحاث. واستكشفوا أيضًا القوة التخريبية المحتملة للتقدم في الذكاء الاصطناعي (AI) ونماذج اللغات الكبيرة.

ولفت المحررون الانتباه إلى القضايا المستمرة، مثل الضغط من أجل "النشر أو الهلاك"، وارتفاع حالات الاحتيال، والتهديد الذي يشكله الناشرون المفترسون والقراصنة، والمراجعون المزيفون، ومصانع الورق. ولمواجهة هذه التحديات، أوصى المؤلفون بإجراء بحث في مجالات مثل التحيز، واتخاذ القرارات التحريرية، وأخلاقيات البحث، وتحسين تصميم البحث، وإجرائه، وإعداد التقارير.

يدعو الفريق إلى استكشاف هذه المواضيع في المؤتمر الدولي العاشر لمراجعة النظراء والنشر العلمي، المقرر عقده في سبتمبر 10. ويعتقدون أن البحث العاجل ضروري لتقييم الادعاءات العلمية وغير العلمية والتحقق منها بشكل صحيح من خلال مراجعة النظراء الشاملة لتحقيق الفائدة. الإنسانية.

الموعد النهائي لتقديم الملخصات للمؤتمر هو 31 يناير 2025. وسيتم نشر الإعلانات القادمة المتعلقة بالحدث على الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

المصادر: مقال افتتاحي منشور في JAMA، جامعة ستانفورد