تحقيقات جديدة حول مهمة خدمات إعادة الإمداد التجارية التاسعة والعشرين لشركة SpaceX إلى محطة الفضاء الدولية

يسر المختبر الوطني لمحطة الفضاء الدولية (ISS) ووكالة ناسا الإعلان عن ندوة عبر الإنترنت قادمة ستتناول التحقيقات الرائعة التي تجري في مهمة خدمات إعادة الإمداد التجارية التاسعة والعشرين (CRS) لشركة SpaceX إلى المحطة الفضائية. تعد هذه المهمة بتحقيق تقدم علمي كبير يمكن أن يكون له آثار عميقة على البشرية.

ستضم الندوة عبر الإنترنت أعضاء لجنة محترمين سيناقشون الحمولات المختلفة التي يتم إطلاقها على مركبة الفضاء SpaceX Dragon ويستكشفون كيف يمكن أن تفيدنا الأبحاث التي أجريت على محطة الفضاء الدولية جميعًا. يضم أعضاء اللجنة خبراء من مجالات مختلفة، يقدم كل منهم وجهات نظره وخبراته الفريدة للمناقشة.

ستسلط الدكتورة إميلي دريساير، الأستاذة المساعدة في جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا، الضوء على تحقيق "الفتل في الأنابيب المغلفة بالهلام" الذي تموله مؤسسة NSF. يهدف هذا البحث إلى فهم دور المخاط في توصيل الدواء داخل الرئتين، مما قد يؤدي إلى ثورة في علاجات الجهاز التنفسي.

ستشارك الدكتورة سونيا شريبفر، الأستاذة في قسم الجراحة بجامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، رؤىها حول التحقيق الذي تموله مؤسسة NSF بعنوان "الرقائق المناعية المهندسة للأنسجة في الجاذبية الصغرى". ومن خلال دراسة العلاقة بين شيخوخة الجهاز المناعي والقدرات التجددية لخلايا الكبد، يمكن لهذا البحث أن يمهد الطريق لأساليب مبتكرة لمكافحة الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.

سيناقش الدكتور كين سافين، كبير العلماء في شركة Redwire Space، التطورات في مجال الطباعة الحيوية، ولا سيما خطة Redwire الطموحة لطباعة خلايا القلب البشرية في الفضاء باستخدام مرفق التصنيع الحيوي الرائد الخاص بها. يمكن لهذا البحث الرائد أن يفتح إمكانيات جديدة في الطب التجديدي ويحتمل أن يتغلب على القيود التي تواجهها الأرض.

وسيقوم ديفيد كوربورال، مهندس الأبحاث في شركة بوينغ، بالتعمق في تحقيقات "طلاء بوينغ المضاد للميكروبات". ومن خلال اختبار مادة مضادة للميكروبات في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المحطة الفضائية، يهدف هذا البحث إلى تعزيز وضمان سلامة البعثات الفضائية المستقبلية من خلال التخفيف من مخاطر التلوث الميكروبي.

ستشارك الدكتورة كاثرين جاردنر فاندي، الأستاذ المساعد في الطيران والفضاء بجامعة ولاية أوكلاهوما، تفاصيل حول مشروع التوعية التعليمية "Choctaw Heirloom Seeds". تهدف هذه المبادرة إلى إلهام وتثقيف الطلاب حول أهمية الحفاظ على بذور الإرث والدور المحتمل الذي يمكن أن تلعبه في الزراعة المستدامة.

ستكون الندوة عبر الإنترنت، المقرر عقدها يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، متاحة للبث المباشر على موقع ISS National Lab للجمهور وعلى Zoom لوسائل الإعلام. يتم تشجيع أعضاء وسائل الإعلام الذين يرغبون في المشاركة على التسجيل للوصول إلى Zoom قبل ساعة واحدة على الأقل من الحدث. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجمهور المشاركة من خلال طرح الأسئلة على الباحثين باستخدام الوسم #ISSNationalLab على وسائل التواصل الاجتماعي.

من المتوقع إطلاق SpaceX CRS-29 في موعد لا يتجاوز الأحد 5 نوفمبر 2023 الساعة 10:01 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا. سيتم مشاركة المزيد من المعلومات حول المشاريع التي يرعاها المختبر الوطني لمحطة الفضاء الدولية في هذه المهمة مع وسائل الإعلام والجمهور في الأيام القادمة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الغرض من الندوة القادمة؟

ج: تهدف الندوة عبر الويب إلى تقديم رؤى حول التحقيقات التي تجري في مهمة خدمات إعادة الإمداد التجارية التاسعة والعشرين لشركة SpaceX إلى محطة الفضاء الدولية.

س: من هم أعضاء اللجنة المشاركين في الندوة عبر الإنترنت؟

ج: يضم أعضاء اللجنة خبراء مثل الدكتورة إميلي دريسير، والدكتورة سونيا شريبفر، والدكتور كين سافين، وديفيد كوربورال، والدكتورة كاثرين جاردنر-فاندي.

س: كيف يمكنني المشاركة في الندوة عبر الويب؟

ج: سيتم بث الندوة عبر الإنترنت مباشرة على موقع ISS National Lab للجمهور وعلى Zoom لوسائل الإعلام. يمكن لممثلي وسائل الإعلام التسجيل للوصول إلى Zoom، ويمكن للجمهور طرح الأسئلة باستخدام الوسم #ISSNationalLab على وسائل التواصل الاجتماعي.

س: متى سيتم إطلاق SpaceX CRS-29؟

ج: من المقرر حاليًا أن يتم الإطلاق يوم الأحد 5 نوفمبر 2023 الساعة 10:01 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا.