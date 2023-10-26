فشل وسائل الإعلام في معالجة الأثر البيئي لأقنعة الوجه ذات الاستخدام الواحد

وفقًا للدكتورة أناييس أوجيه، المؤلفة الأولى للدراسة، فإن الطريقة التي تناولت بها وسائل الإعلام التقارير عن الأقنعة أثرت بشكل كبير على خيارات الناس في ارتداء الأقنعة أثناء الوباء. غالبًا ما يُستخدم مصطلح "الأقنعة" للإشارة إلى أقنعة الوجه التي تستخدم لمرة واحدة، بينما كان مصطلح "أغطية الوجه" مرتبطًا بالأقنعة المصنوعة منزليًا أو التي يتم شراؤها من المتاجر. تميل وسائل الإعلام أيضًا إلى استخدام "الكمامة" عند مناقشة ارتداء الملابس الإلزامية، بينما تم استخدام "غطاء الوجه" عندما يكون هناك عنصر اختيار.
وعلى الرغم من المناقشات العلمية حول سلامة أغطية الوجه وإمكانية إعادة استخدامها، فقد أهملت الصحف إلى حد كبير نقل هذه المعلومات إلى الجمهور. وشددت الدكتورة موروينا سبير، عالمة المواد، على أنه لم يتم إيلاء سوى القليل من الاهتمام للمخاوف البيئية المرتبطة بالأقنعة ذات الاستخدام الواحد، حتى في المراحل الأولى من جائحة كوفيد-19.
ويرى فريق البحث أن الصحف لعبت دورا في الترويج لاستخدام الأقنعة ذات الاستخدام الواحد وساهمت في زيادة النفايات المتولدة. تسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى تقارير أكثر مسؤولية تأخذ في الاعتبار التأثير البيئي لخيارات الأقنعة المختلفة وتشجع على اعتماد أغطية الوجه القابلة لإعادة الاستخدام.
كانت هذه الدراسة جزءًا من مشروع مجلس أبحاث الآداب والعلوم الإنسانية بقيادة البروفيسور ناثان أبرامز، والذي يهدف إلى فهم العوامل المؤثرة على اختيارات المستهلك وسلوكياته فيما يتعلق بأقنعة الوجه. وأكد المشروع على التخلص المسؤول من الأقنعة وأهمية الرسائل الإعلامية في التأثير على التحفيز العام وصنع القرار.
بشكل عام، تؤكد المراجعة على الفرصة الضائعة لوسائل الإعلام لمعالجة العواقب البيئية لأقنعة الوجه ذات الاستخدام الواحد وزيادة الوعي بين الجمهور. ويدعو إلى اتباع نهج أكثر شمولاً في إعداد التقارير يأخذ في الاعتبار اعتبارات الاستدامة ويمكّن الأفراد من اتخاذ خيارات مستنيرة لحماية الصحة العامة والبيئة.
الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)
1. لماذا ركزت وسائل الإعلام في الغالب على الأقنعة الجراحية ذات الاستخدام الواحد في تقاريرها؟
من المحتمل أن يكون تفضيل وسائل الإعلام للأقنعة الجراحية ذات الاستخدام الواحد في تقاريرها قد تأثر باستخدام حكومة المملكة المتحدة لمصطلح "الأقنعة" للإشارة إلى الأقنعة التي يستخدمها العاملون في مجال الصحة. ربما يكون هذا الاختيار للمصطلحات هو الذي شكل رواية وسائل الإعلام حول ارتداء الأقنعة أثناء الوباء.
2. هل تناولت وسائل الإعلام التأثير البيئي للأقنعة ذات الاستخدام الواحد بشكل كافٍ؟
لا، لقد فشلت وسائل الإعلام إلى حد كبير في الإبلاغ عن المخاوف البيئية المرتبطة بالأقنعة ذات الاستخدام الواحد. على الرغم من المناقشات العلمية حول سلامة أغطية الوجه وإمكانية إعادة استخدامها، لم يتم إيلاء سوى القليل من الاهتمام لإدارة النفايات وجوانب الاستدامة لخيارات الأقنعة المختلفة.
3. ما هي النتائج الرئيسية للمراجعة التي أجراها فريق جامعة بانجور؟
وجدت المراجعة أن الصحف فضلت في الغالب الأقنعة الجراحية ذات الاستخدام الواحد في تقاريرها ولكنها لم تعالج تأثيرها البيئي بشكل كافٍ. وقد أثر هذا على اختيارات الناس لارتداء الأقنعة أثناء الوباء وساهم في زيادة النفايات المتولدة.
4. ما هو دور التخلص المسؤول في سياق استخدام القناع؟
يعد التخلص المسؤول من الأقنعة أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من التأثير البيئي للأقنعة ذات الاستخدام الواحد. ويضمن التخلص السليم من الأقنعة عدم وصولها إلى مدافن النفايات أو المساهمة في التلوث، وبالتالي حماية البيئة.
5. ما الذي يجب أن يكون محور التقارير الإعلامية المستقبلية حول ارتداء الأقنعة؟
يجب أن تولي التقارير الإعلامية المستقبلية اهتمامًا أكبر للعواقب البيئية لخيارات الأقنعة المختلفة وأن تشجع على اعتماد أغطية الوجه القابلة لإعادة الاستخدام. وينبغي أن توفر فهماً أكثر شمولاً لجوانب الاستدامة، وتمكين الأفراد من اتخاذ خيارات مستنيرة تحمي الصحة العامة والبيئة.