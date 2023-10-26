فشل وسائل الإعلام في معالجة الأثر البيئي لأقنعة الوجه ذات الاستخدام الواحد

سلطت مراجعة حديثة أجراها فريق من الخبراء من جامعة بانجور الضوء على فشل وسائل الإعلام في التأكيد على التأثير السلبي لأقنعة الوجه ذات الاستخدام الواحد على البيئة. وكشفت الدراسة، التي حللت التغطية الصحفية البريطانية والأيرلندية في الفترة من مارس 2020 إلى ديسمبر 2021، أن الصحف تفضل في الغالب الأقنعة الجراحية ذات الاستخدام الواحد في تقاريرها، دون معالجة مسألة إدارة النفايات والاستدامة البيئية بشكل مناسب.

وفقًا للدكتورة أناييس أوجيه، المؤلفة الأولى للدراسة، فإن الطريقة التي تناولت بها وسائل الإعلام التقارير عن الأقنعة أثرت بشكل كبير على خيارات الناس في ارتداء الأقنعة أثناء الوباء. غالبًا ما يُستخدم مصطلح "الأقنعة" للإشارة إلى أقنعة الوجه التي تستخدم لمرة واحدة، بينما كان مصطلح "أغطية الوجه" مرتبطًا بالأقنعة المصنوعة منزليًا أو التي يتم شراؤها من المتاجر. تميل وسائل الإعلام أيضًا إلى استخدام "الكمامة" عند مناقشة ارتداء الملابس الإلزامية، بينما تم استخدام "غطاء الوجه" عندما يكون هناك عنصر اختيار.

وعلى الرغم من المناقشات العلمية حول سلامة أغطية الوجه وإمكانية إعادة استخدامها، فقد أهملت الصحف إلى حد كبير نقل هذه المعلومات إلى الجمهور. وشددت الدكتورة موروينا سبير، عالمة المواد، على أنه لم يتم إيلاء سوى القليل من الاهتمام للمخاوف البيئية المرتبطة بالأقنعة ذات الاستخدام الواحد، حتى في المراحل الأولى من جائحة كوفيد-19.

ويرى فريق البحث أن الصحف لعبت دورا في الترويج لاستخدام الأقنعة ذات الاستخدام الواحد وساهمت في زيادة النفايات المتولدة. تسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى تقارير أكثر مسؤولية تأخذ في الاعتبار التأثير البيئي لخيارات الأقنعة المختلفة وتشجع على اعتماد أغطية الوجه القابلة لإعادة الاستخدام.

كانت هذه الدراسة جزءًا من مشروع مجلس أبحاث الآداب والعلوم الإنسانية بقيادة البروفيسور ناثان أبرامز، والذي يهدف إلى فهم العوامل المؤثرة على اختيارات المستهلك وسلوكياته فيما يتعلق بأقنعة الوجه. وأكد المشروع على التخلص المسؤول من الأقنعة وأهمية الرسائل الإعلامية في التأثير على التحفيز العام وصنع القرار.

بشكل عام، تؤكد المراجعة على الفرصة الضائعة لوسائل الإعلام لمعالجة العواقب البيئية لأقنعة الوجه ذات الاستخدام الواحد وزيادة الوعي بين الجمهور. ويدعو إلى اتباع نهج أكثر شمولاً في إعداد التقارير يأخذ في الاعتبار اعتبارات الاستدامة ويمكّن الأفراد من اتخاذ خيارات مستنيرة لحماية الصحة العامة والبيئة.