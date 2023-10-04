The Meadow Spittlebug: حشرة تحطم الأرقام القياسية مع نطاق مضيف واسع

يكشف بحث جديد أن حشرة المرج البصاق، المعروفة ببولها الرغوي الذي يشبه البصق، يمكنها أن تتغذى على أكثر من 1,300 نوع من النباتات المضيفة، مما يجعلها الحشرة ذات النطاق المضيف الأوسع. تعتبر هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS ONE، حاسمة في فهم ومنع انتشار البكتيريا التي تحملها الحشرة التي تسببت في أضرار كبيرة للمحاصيل في جميع أنحاء العالم.

تستهلك حشرة البصاق المروجية، والمعروفة أيضًا باسم الضفادع، عصارة النبات باستخدام أجزاء فم تشبه القش. وعلى طول الطريق، تلتقط البكتيريا وتصبح ناقلًا للأمراض النباتية. ومن الجدير بالذكر أنها تنشر بكتيريا Xylella fastidiosa المسؤولة عن تدمير بساتين الزيتون في إيطاليا. ومن خلال تحديد النطاق المضيف للحشرة، يمكن للعلماء التنبؤ بأنواع النباتات والأنظمة البيئية المعرضة للخطر.

قام فريق البحث بجمع البيانات من الأدبيات المنشورة، وعينات المتاحف، والملاحظات، ومشروع علم المواطن المسمى BRIGIT، والذي يهدف إلى توقع إدخال X. fastidiosa إلى المملكة المتحدة. واكتشفوا أن حشرة البصاق المروجية تتغذى على مجموعة مذهلة من النباتات، أكثر من 1,300 نوع تنتمي إلى 117 عائلة، مما يسجل رقمًا قياسيًا عالميًا للحشرات. وبالمقارنة، فإن دودة الويب الخريفية، وهي عثة معروفة بالتغذية على النباتات، لديها 636 مضيفًا نباتيًا مختلفًا.

قد يكون النطاق المضيف الواسع لبق المرج يرجع إلى تفضيله للنسغ من نسيج الخشب، وهو الأنسجة النباتية المسؤولة عن نقل المياه. يتواجد هذا السائل في مختلف النباتات المضيفة، على عكس عصارة اللحاء التي تتغذى عليها معظم الحشرات الأخرى آكلة العصارة. لا يزال من غير المؤكد سبب امتلاك هذه الحشرة لمجموعة واسعة من النباتات المضيفة، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث.

تشكل حشرة البصاق المرج تهديدًا كبيرًا نظرًا لقدرتها على نشر بكتيريا X. fastidiosa. تعد هذه المراجعة بمثابة الخطوة الأولى في النظر في طرق مكافحة الحشرة والأمراض التي تنقلها. باعتبارها حشرة تتمتع بالعديد من التفضيلات، بما في ذلك قدرتها على القفز عاليًا بالنسبة لحجم جسمها وقدراتها القوية على الامتصاص، فإن حشرة البصاق في المرج لا تزال تبهر الباحثين.

المصدر: فينتون طومسون وآخرون، أكثر الحشرات العاشبة متعددة الأطوار؟ جمعيات النباتات المضيفة لبق البصق المرج، Philaenus spumarius (L.)، PLOS ONE (2023). دوى: 10.1371/journal.pone.0291734