بناء المنازل على القمر: خطة ناسا لتقسيم القمر وما بعده

تخطط ناسا للعودة إلى القمر وهذه المرة ستكون إقامة طويلة الأمد. وتهدف الوكالة إلى بناء منازل على القمر بحلول عام 2040، ليس فقط لرواد الفضاء، ولكن أيضًا للمدنيين العاديين. يعتمد هذا الهدف الطموح على الإكمال الناجح للهبوط الجديد على سطح القمر.

ولتحقيق ذلك، تخطط ناسا لاستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والخرسانة القمرية المتخصصة المصنوعة من رقائق الصخور والشظايا المعدنية وغبار القمر. وسترسل الوكالة طابعة ثلاثية الأبعاد إلى القمر، والتي سيتم استخدامها لبناء الهياكل طبقة بعد طبقة باستخدام الخرسانة القمرية. تستخدم هذه التكنولوجيا، المعروفة باسم مشروع أوليمبوس، الموارد الموجودة على كواكب أخرى بدلاً من الاعتماد على مواد من الأرض.

لقد فتحت الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية وقادة الصناعة إمكانيات جديدة لناسا. أصبحت الوكالة أكثر تعاونًا من أي وقت مضى، وقد أدى ذلك إلى توسيع مجال استكشاف الفضاء. ويعتقد نيكي ويركهايزر، مدير النضج التكنولوجي في ناسا، أنه مع وجود الأشخاص المناسبين والقدرات الأساسية، فإن هدف الهياكل القمرية بحلول عام 2040 يمكن تحقيقه.

ومع ذلك، هناك تحديات يجب التغلب عليها. إحدى العقبات الرئيسية هي الغبار القمري الكاشط والسام، الذي يشكل مخاطر على المباني وصحة الإنسان. يجري علماء ناسا اختبارات على محاكاة غبار القمر لإيجاد الحلول. ظهرت فكرة استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء منازل على القمر كحل محتمل. إذا كان من الممكن طباعة المنازل على الأرض بتقنية ثلاثية الأبعاد باستخدام التربة، فلماذا لا نستخدم التربة القمرية لبناء الهياكل على القمر؟

تمت تسمية عودة ناسا إلى القمر، المعروفة باسم برنامج أرتميس، على اسم أخت أبولو التوأم. وأطلقت الوكالة بالفعل مهمة أرتميس 2024، التي دارت حول القمر وعادت بسلام إلى الأرض. ستحمل سفينة أرتميس 10، المقرر إجراؤها في نوفمبر XNUMX، أول امرأة وأول شخص أسود في التاريخ في رحلة مدتها XNUMX أيام حول القمر. أرتميس XNUMX، المخطط له بعد عام واحد، سيشهد هبوط البشر على سطح القمر. ومن المقرر القيام بمهام إضافية مأهولة على مدار العقد.

في حين أن خطط المنازل على القمر هي حاليًا في مرحلة العرض، فقد وضع المهندسون المعماريون وشركات تكنولوجيا البناء مثل ICON أفكارًا تصورية للموائل القمرية. تهدف ICON، بالشراكة مع وكالة ناسا، إلى تطوير نظام بناء فضائي يمكنه طباعة كل شيء بدءًا من الموائل وحتى منصات هبوط الصواريخ باستخدام خلط الخرسانة في الموقع.

وفي الختام، فإن خطة ناسا لبناء منازل على القمر بحلول عام 2040 هي هدف طموح ولكنه قابل للتحقيق. ومع التقدم في تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد والشراكات مع رواد الصناعة مثل ICON، تعتقد الوكالة أن الوجود البشري المستدام على القمر أصبح في متناول اليد. إن نجاح هذا المسعى يمكن أن يمهد الطريق لجهود الاستعمار المستقبلية على المريخ وخارجه.

مصادر:

– نيويورك تايمز (المقالة المصدر)

- ناسا