دور الحمض النووي الميتوكوندريا في التكاثر البشري

يستكشف هذا المقال بحثًا جديدًا يؤكد الفهم العلمي بأن الحمض النووي للميتوكوندريا (mtDNA) موروث حصريًا من الأم. وكانت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Genetics، عبارة عن تعاون بين جامعة أوريغون للصحة والعلوم ومؤسسات أخرى.

في السابق، كان يُعتقد أن دنا الميتوكوندريا الأبوي يتم التخلص منه بعد الإخصاب، لكن الدراسة وجدت أن الحيوانات المنوية الناضجة تحمل عددًا صغيرًا من الميتوكوندريا، على الرغم من أنها تفتقر إلى دنا الميتوكوندريا السليم. اكتشف الباحثون أيضًا أن خلايا الحيوانات المنوية تفتقر إلى البروتين الضروري لصيانة الحمض النووي للميتوكوندريا. سبب هذا الاستبعاد غير معروف حاليًا، لكنه قد يكون مرتبطًا بمتطلبات الطاقة العالية للحيوانات المنوية أثناء الإخصاب، مما قد يؤدي إلى تراكم طفرات mtDNA.

في المقابل، تعتمد البويضات النامية، والمعروفة باسم البويضات، بشكل أساسي على الخلايا المحيطة للحصول على الطاقة وتحافظ على الحمض النووي الميتوكوندري أصلي نسبيًا. يساهم هذا التمييز في الميزة التطورية لوراثة دنا الميتوكوندريا الأمومية بشكل حصري، حيث أنه يحد من خطر طفرات دنا الميتوكوندريا المسببة للأمراض في النسل. يمكن أن تؤدي الطفرات في DNA mtDNA إلى اضطرابات قاتلة تؤثر على الأعضاء ذات المتطلبات العالية للطاقة، مثل القلب والعضلات والدماغ.

لمنع انتقال اضطرابات mtDNA المعروفة، تم تطوير العلاج ببدائل الميتوكوندريا (MRT). يتضمن التصوير بالرنين المغناطيسي استبدال mtDNA المتحول بحمض mtDNA الصحي من بيض المتبرع من خلال الإخصاب في المختبر. ومع ذلك، فإن التجارب السريرية للتصوير بالرنين المغناطيسي في الولايات المتحدة مقيدة حاليًا، وتجرى التجارب في بلدان أخرى مثل المملكة المتحدة واليونان.

إن الاكتشاف الجديد المتعلق بدور mtDNA في نضوج الحيوانات المنوية وتخصيبها له آثار مهمة على خصوبة الإنسان وعلاج الخلايا الجرثومية. إن فهم وظيفة البروتينات المشاركة في صيانة mtDNA قد يؤدي إلى تقدم في علاجات العقم والتقنيات الإنجابية المساعدة.

المصدر: آني | | بقلم تاباريشا داس، واشنطن العاصمة، 20 سبتمبر 2023

التعاريف:

– الحمض النووي للميتوكوندريا (mtDNA): الشفرة الوراثية المخزنة في الميتوكوندريا، والتي تعمل بمثابة المحرك لكل خلية في الجسم.

– البويضة: بويضة في طور النمو.

– عامل نسخ الميتوكوندريا A (TFAM): بروتين ضروري لصيانة mtDNA.

– العلاج ببدائل الميتوكوندريا (MRT): طريقة لاستبدال الحمض النووي الميتوكوندري المتحول بحمض الميتوكوندريا الصحي من خلال الإخصاب في المختبر.

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