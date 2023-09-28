النموذج الرياضي يكشف أنماط وحركة الحيوانات المنوية

اكتشف الباحثون في جامعة بريستول وجود صلة بين تكوين خطوط الحمار الوحشي وحركة السباحة للحيوانات المنوية. بناءً على أفكار عالم الرياضيات آلان تورينج، الذي اقترح مفهوم أنظمة رد الفعل والانتشار، قام الفريق بتحليل الأنماط التي أنشأها سوط الحيوانات المنوية. هذه الأنماط، التي تشبه تلك الموجودة في التفاعلات الكيميائية، مدفوعة بحركة المحركات الجزيئية في السوط. ومن خلال محاكاة ضربات السوط بديناميكيات رد الفعل والانتشار، تمكن الباحثون من التقاط الحركات الملحوظة للحيوانات المنوية وChlamydomonas Reinhardtii، وهو نوع من الطحالب الخضراء.

في حين أن نماذج رد الفعل والانتشار قد ناقشها علماء الأحياء بسبب تبسيطها للعمليات البيولوجية المعقدة، إلا أنها توفر أداة قيمة لفهم الحركة الدورانية لذيول الحيوانات المنوية. يمثل النموذج البسيط للباحثين بدقة أنماط الضرب للسوط، وتمت مقارنة عمليات المحاكاة بالبيانات التجريبية للتحقق من صحة النتائج التي توصلوا إليها.

لا يلقي هذا البحث الضوء على الأعمال المعقدة لحركة الحيوانات المنوية فحسب، بل يشير أيضًا إلى أن الطبيعة تتبع أنماطًا وحلولًا مماثلة عبر الأنواع المختلفة. يعد فهم حركة الحيوانات المنوية أمرًا بالغ الأهمية لدراسة خصوبة الرجال، ونتائج هذه الدراسة لها آثار مهمة في هذا الصدد.

نُشرت الدراسة، التي تستكشف العلاقة بين أنماط الأسواط وحركة الحيوانات المنوية، في مجلة Nature Communications.

مصادر:

– جامعة بريستول

- اتصالات الطبيعة