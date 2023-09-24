مشكلة الأجسام الثلاثة: اكتشف علماء الرياضيات 12,000 حل جديد

يزعم فريق من علماء الرياضيات من جميع أنحاء العالم أنهم وجدوا 12,000 حل جديد لمسألة الأجسام الثلاثة الصعبة للغاية في الفيزياء والرياضيات. تتضمن مسألة الأجسام الثلاثة مهمة معقدة تتمثل في حساب المدارات المستقرة عندما تتفاعل ثلاثة أجسام مع بعضها البعض بفعل الجاذبية. بينما يمكن وصف الأنظمة ذات الجسمين من خلال عدد قليل من المعادلات الرياضية، فإن إضافة جسم ثالث يجعل الرياضيات أكثر صعوبة بشكل ملحوظ.

صاغ إسحاق نيوتن قوانين الحركة منذ أكثر من 300 عام، ومنذ ذلك الحين، يعمل علماء الرياضيات على إيجاد حلول لمشكلة الأجسام الثلاثة. توفر هذه الاكتشافات الجديدة، المنشورة كطبعة أولية لقاعدة بيانات arXiv، إضافة كبيرة للمعرفة الحالية، والتي تتكون من بضع مئات من السيناريوهات فقط.

إن المدارات المكتشفة حديثًا في مسألة الأجسام الثلاثة معقدة وملتوية، وتشبه المعجنات والشخبطة. تبدأ الأجسام الافتراضية الثلاثة المعنية في حالة سكون ثم يتم سحبها تجاه بعضها البعض في أشكال حلزونية مختلفة بسبب جاذبيتها. وبعد أن يصطدم كل منهما بالآخر، يتحركان بعيدًا عن بعضهما البعض حتى تجمعهما الجاذبية معًا مرة أخرى، ويكرران هذا النمط إلى أجل غير مسمى. ويعتقد مؤلف الدراسة إيفان خريستوف أنه مع وجود تكنولوجيا أفضل، من المحتمل أن يجدوا حلولاً أكثر بخمس مرات.

في حين أن أنظمة الأجسام الثلاثة شائعة في الكون، مع وجود العديد من الأنظمة النجمية التي تضم كواكب أو نجوم متعددة تدور حول بعضها البعض، فإن استقرار هذه المدارات المكتشفة حديثًا أمر بالغ الأهمية لاستخدامها العملي. يمكن لعلماء الفلك الاستفادة من هذه الحلول لفهم الكون بشكل أفضل، ولكن إذا لم تكن المدارات مستقرة، فلن تصمد في أنظمة النجوم الحقيقية.

لتحديد الاستقرار، هناك حاجة إلى مزيد من البحث، حيث يمكن لقوى أخرى أن تعطل الأنماط المدارية. ويعرب يوهان فرانك، عالم الفلك في جامعة ولاية لويزيانا، عن شكوكه بشأن استقرار هذه المدارات الجديدة. يقترح أن أنظمة الأجسام الثلاثة تميل إلى الاقتحام إلى نظام ثنائي ويهرب جسم ثالث، وعادة ما يكون الأقل كتلة من الثلاثة.

ومع ذلك، من الناحية النظرية، تعتبر هذه الحلول الجديدة إنجازًا رياضيًا رائعًا. سواء كانت مستقرة أو غير مستقرة، فإنها تساهم بشكل كبير في فهم مشكلة الأجسام الثلاثة ولها أهمية نظرية كبيرة.

مصادر:

- "مسألة الأجسام الثلاثة تحير علماء الرياضيات بـ 12,000 حل جديد" - نيو ساينتست

- "لقد حيرت "مشكلة الأجسام الثلاثة" علماء الفلك منذ أن صاغها نيوتن. لقد نجح الذكاء الاصطناعي في حلها في أقل من ثانية. – سي بي اس نيوز