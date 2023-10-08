خزان المياه الجوفية في نيوزيلندا يمكن أن يساعد في كشف لغز الزلازل البطيئة الانزلاق

حقق الباحثون اكتشافًا رائدًا قبالة سواحل نيوزيلندا، وهو خزان مياه ضخم مدفون عميقًا داخل الرواسب والصخور في هضبة بركانية قديمة. ويعادل هذا الخزان، الذي يقع على بعد ميلين تحت قاع المحيط، حجم بحر بأكمله. في حين أن وجود المياه في الصدوع المرتبطة بالزلازل البطيئة الانزلاق، والمعروفة أيضًا باسم "الزلازل الصامتة"، كان معروفًا بالفعل، إلا أن حجم خزان المياه هذا غير مسبوق.

تؤدي أحداث الانزلاق البطيء إلى إطلاق الضغط التكتوني بشكل تدريجي على مدى فترة زمنية أطول مقارنة بالزلازل التقليدية. ظلت الأسباب الكامنة وراء هذه الزلازل البطيئة الحركة، والتي تحدث غالبًا عند بعض الصدوع، بعيدة المنال. يمكن لخزان المياه الضخم المكتشف حديثًا أن يقدم إجابات لهذا اللغز الذي طال أمده.

استخدم البحث، الذي أجراه فريق معهد الجيوفيزياء بجامعة تكساس (UTIG)، التصوير السيزمي والحفر الجيولوجي لتحديد خزان المياه والتحقيق فيه. ويدعو الدكتور أندرو جيز، المؤلف الرئيسي للدراسة، إلى إجراء حفر أعمق لتحديد تأثيرات المياه على الصدع والضغط المحيط به. هذا الفهم الأعمق يمكن أن يؤدي إلى فهم أكثر دقة للزلازل الكبيرة.

موقع الخزان هو بقايا ثوران بركاني حدث منذ حوالي 125 مليون سنة. أعاد الدكتور غاز بناء نموذج ثلاثي الأبعاد للتضاريس البركانية القديمة باستخدام عمليات المسح الزلزالي، وكشف عن طبقات رواسب سميكة تغلف البراكين الخاملة. وأكدت الاختبارات المعملية على عينات الصخور البركانية أن ما يقرب من 3% من حجم الصخور كان عبارة عن ماء.

ومن المثير للاهتمام أن محتوى الماء في القشرة كان أعلى بكثير من المتوقع بالنسبة لعمرها. ويعتقد الباحثون أن البحار الضحلة الأولية، حيث حدثت الانفجارات، تغلبت على التكوينات البركانية وتحولت إلى هياكل مسامية قادرة على الاحتفاظ بالمياه. بمرور الوقت، تحولت هذه التكوينات إلى طين، مما أدى إلى احتجاز المياه بشكل أكبر.

ويشير هذا الاكتشاف إلى أن ضغط المياه الجوفية يلعب دورا حاسما في تسهيل الزلازل البطيئة الانزلاق. في الحالات النموذجية، يتم دفن الرواسب المشبعة بالمياه بجانب الصدع، مما يؤدي إلى حصر المياه تحت الأرض. ومع ذلك، في هذه الحالة، فإن البقايا البركانية القديمة وتحولها إلى طين تدفع كميات كبيرة من المياه إلى الأسفل، مما يساهم في حدوث الزلازل البطيئة الانزلاق.

وتمتد الآثار المترتبة على هذه النتيجة إلى ما هو أبعد من نيوزيلندا. يقترح مدير UTIG، دميان سافر، أن سيناريوهات مماثلة قد تكون موجودة في أخطاء الزلازل في جميع أنحاء العالم. ويدعم هذا الاكتشاف الفرضية القائلة بأن العلاقة بين السوائل، مثل الماء، وحركة الصدع التكتوني يمكن أن تؤثر على سلوك الزلازل. ويفتح البحث فرصًا جديدة لإجراء المزيد من التجارب الميدانية لاختبار هذه الفرضية على نطاق أوسع.

تم تمويل الدراسة من قبل وكالات بحثية مختلفة، بما في ذلك مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية، بالتعاون مع نيوزيلندا واليابان والمملكة المتحدة. وقد نشرت النتائج في مجلة Science Advances.

مصادر:

– معهد جامعة تكساس للجيوفيزياء

– التقدم العلمي