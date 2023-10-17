اكتشف الباحثون خزان مياه ضخمًا عميقًا في قشرة الأرض

في اكتشاف رائد، اكتشف الباحثون كمية كبيرة من المياه المحاصرة في الرواسب والصخور في أعماق القشرة الأرضية، قبالة سواحل نيوزيلندا. وباستخدام التصوير السيزمي ثلاثي الأبعاد المتقدم، حددوا خزانًا ضخمًا من المياه على بعد حوالي ميلين تحت قاع المحيط في منطقة الاندساس هيكورانجي.

منطقة اندساس هيكورانجي هي المكان الذي تندفع فيه الصفيحة التكتونية للمحيط الهادئ تحت الصفيحة الأسترالية. تشتهر هذه المنطقة بتعرضها للزلازل "بطيئة الانزلاق"، مما يوفر فرصًا قيمة لأبحاث الزلازل. كان فريق البحث يحقق في البداية في سبب تعرض بعض العيوب لأحداث الانزلاق بشكل متكرر أكثر من غيرها عندما اكتشفوا خزان المياه.

ويعد موقع الاكتشاف جزءًا من منطقة بركانية تشكلت قبل أكثر من 125 مليون سنة من ثوران بركاني هائل في المحيط الهادئ. ويتكهن الباحثون بأن المواد البركانية تآكلت وتحولت إلى صخور مسامية خلال الانفجارات القديمة تحت الماء، مما أدى إلى تكوين خزان للمياه. وبمرور الوقت، حولت هذه المياه الصخور إلى طين، مما أدى إلى احتجاز المزيد من الماء.

يعد هذا الاكتشاف مهمًا لأن العلماء يعتقدون أن ضغط المياه الجوفية قد يلعب دورًا حاسمًا في إطلاق الضغط التكتوني، مما يؤدي إلى زلازل بطيئة الانزلاق. عادة، يتم دفن الرواسب الغنية بالمياه بسبب الصدع، مما يؤدي إلى احتجاز المياه. ومع ذلك، فإن خطأ نيوزيلندا لا يحتوي على رواسب محيطية نموذجية. وبدلاً من ذلك، يعتقد الباحثون أن البراكين القديمة والصخور المتحولة، التي أصبحت الآن طينية، تحمل كميات كبيرة من الماء إلى الأسفل عندما يبتلعها الصدع.

يوضح مدير UTIG، دميان سافر، وهو مؤلف مشارك في الدراسة، أن الاكتشاف يقدم توضيحًا واضحًا للعلاقة بين السوائل وأسلوب حركة الصدع التكتوني. تؤكد هذه النتيجة ما تم افتراضه مسبقًا من خلال التجارب المعملية وتوقعته بعض عمليات المحاكاة الحاسوبية، ولكنها تفتقر إلى أدلة ميدانية واضحة على نطاق الصفائح التكتونية.

نُشر البحث في مجلة Science Advances، تحت عنوان "إغراق القشرة العليا الغنية بالبراكين، مما يوفر السوائل اللازمة للدفع الضحل والانزلاق البطيء". ويشير إلى أن حالات مماثلة تتعلق بخزانات المياه يمكن أن توجد في صدوع الزلازل على مستوى العالم، مما يؤكد أهمية هذه النتيجة لفهم الزلازل والتنبؤ بها.

مصادر:

– معهد الجيوفيزياء

– مجلة التقدم العلمي