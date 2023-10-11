اكتشاف خزان مياه ضخم تحت قاع المحيط في نيوزيلندا يلقي الضوء على ميكانيكا الزلازل

اكتشف الباحثون اكتشافًا مهمًا لخزان مياه ضخم مدفون في أعماق قاع المحيط قبالة ساحل نيوزيلندا. يوفر هذا الاكتشاف، الذي تم من خلال صورة زلزالية ثلاثية الأبعاد، رؤى قيمة حول آليات الزلازل البطيئة الانزلاق والنشاط التكتوني.

يقع خزان المياه على بعد ميلين تحت قاع المحيط بالقرب من الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، وهو محصور داخل الرواسب والصخور في هضبة بركانية مفقودة. يعد هذا الاكتشاف ملحوظًا بشكل خاص لأن الزلازل البطيئة الانزلاق، وهي نوع من الزلازل التي تطلق الضغط التكتوني تدريجيًا على مدى أيام أو أسابيع، تحدث بشكل متكرر أكثر في منطقة الصدع بالقرب من خزان المياه.

في حين أن العديد من الزلازل البطيئة الانزلاقية ترتبط بالمياه المدفونة، إلا أنه لم يكن هناك دليل جيولوجي مباشر على وجود مثل هذا الخزان المائي الكبير عند صدع نيوزيلندا. يوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، أندرو غايس، أنه يمكنهم رؤية وجود كمية كبيرة بشكل غير عادي من المياه تتدفق إلى الصدع، على الرغم من أن التأثير الدقيق على الصدع لا يزال غير معروف.

تم العثور على خزان المياه في عمق منطقة الاندساس هيكورانجي، وهي من بقايا الانفجارات البركانية التي حدثت قبل حوالي 125 مليون سنة. ويعتقد الباحثون أن البحار الضحلة التي حدثت فيها الانفجارات أدت إلى تآكل البراكين، مما أدى إلى تكوين صخور مسامية ومتكسرة كانت بمثابة طبقة مياه جوفية لتخزين المياه. وبمرور الوقت، تحولت الصخور وشظاياها إلى طين، مما أدى إلى احتجاز المزيد من المياه.

ويعد هذا الاكتشاف حاسما لأن العلماء يعتقدون أن ضغط المياه الجوفية يلعب دورا حيويا في إحداث الزلازل البطيئة الانزلاق. من المفترض أن الرواسب الغنية بالمياه المحاصرة تحت الأرض يمكن أن تطلق الضغط التكتوني. ومع ذلك، فإن صدع نيوزيلندا يحتوي على القليل من هذه الرواسب النموذجية. وبدلاً من ذلك، يشير الباحثون إلى أن البراكين القديمة والصخور المتحولة، التي أصبحت الآن طينية، تحمل كميات كبيرة من الماء إلى الأسفل حيث يبتلعها الصدع. هذه النتيجة لها آثار على فهم الزلازل وتشير إلى أن أخطاء الزلازل الأخرى في جميع أنحاء العالم يمكن أن تكون في مواقف مماثلة.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد التأثير الدقيق لخزان المياه على الصدع وما إذا كان يؤثر على الضغط. من الضروري إجراء حفر أعمق لمعرفة المكان الذي ستنتهي فيه المياه في النهاية. يمكن أن تساهم هذه المعلومات في فهم أكثر شمولاً للزلازل الكبيرة.

مصادر:

- "إن غمر القشرة العليا الغنية بالبراكين يوفر السوائل اللازمة للدفع الضحل والانزلاق البطيء" المنشور في Science Advances

– الأبحاث الممولة من قبل مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية، بالإضافة إلى وكالات العلوم والأبحاث في نيوزيلندا واليابان والمملكة المتحدة.