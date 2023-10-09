اكتشاف العاصفة الشمسية القديمة وآثارها على المجتمع الحديث

كشف علماء من المملكة المتحدة وفرنسا وجمهورية التشيك عن زيادة ملحوظة في مستويات الكربون المشع يعود تاريخها إلى 14,300 عام، من خلال فحص حلقات الأشجار القديمة الموجودة في جبال الألب الفرنسية. ويعتقد أن هذه الزيادة في الكربون المشع هي نتيجة لعاصفة شمسية هائلة، وهي الأهم التي تم تسجيلها على الإطلاق.

وركزت الدراسة على تحليل جذوع الأشجار المحفوظة في الضفاف المتآكلة لنهر دروزيه في جبال الألب الفرنسية الجنوبية. تم تشريح حلقات الأشجار الأحفورية هذه وفحصها، مما أدى إلى اكتشاف ارتفاع غير مسبوق في الكربون المشع على وجه التحديد منذ 14,300 عام.

وبمقارنة هذا الشذوذ مع قياسات البريليوم من عينات الجليد في جرينلاند، افترض الباحثون أن هذا الارتفاع ناجم عن عاصفة شمسية هائلة، والتي كان من شأنها أن تطلق كميات كبيرة من الجزيئات النشطة في الغلاف الجوي للأرض.

تتجاوز هذه العاصفة المكتشفة حديثًا حجم أحداث مياكي التي تم تأكيدها مسبقًا، وهي عواصف شمسية شديدة حدثت في آخر 15,000 عام. إن أحداث مياكي، بما في ذلك الحدث الذي تم اكتشافه مؤخرًا، تقع على نطاق أوسع بكثير. حدثت آخر الأحداث المؤكدة في عامي 993 م و774 م.

إن الآثار المترتبة على مثل هذه العواصف الشمسية الهائلة في يومنا هذا تثير القلق. من المحتمل أن تسبب هذه العواصف أضرارًا كبيرة للمجتمع التكنولوجي الحديث. ومن الممكن أن تتعرض الاتصالات وأنظمة الأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء لأضرار واسعة النطاق، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. ويمكن أن تتضرر المحولات في شبكات الكهرباء بشكل دائم، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع لعدة أشهر. ويمكن أن تتعرض الأقمار الصناعية، التي تعتبر ضرورية للملاحة والاتصالات، لأضرار دائمة، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، سيواجه رواد الفضاء مخاطر إشعاعية كبيرة.

إن فهم المخاطر التي تشكلها هذه الأحداث أمر بالغ الأهمية للتأهب. إن تحصين أنظمة الاتصالات والطاقة وتطوير أساليب لحمايتها من الأضرار المحتملة أمر ضروري لحماية المجتمع من الدمار المحتمل الناجم عن العواصف الشمسية الشديدة.

المصدر: IANS (لم يتم توفير رابط)