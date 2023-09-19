المركبة الفضائية باركر تشهد توهجًا شمسيًا غير مسبوق

مرت مركبة باركر الفضائية، وهي أقرب جسم من صنع الإنسان إلى الشمس، عبر انفجار شمسي قوي يعرف باسم الانبعاث الكتلي الإكليلي (CME)، مما يوفر للباحثين رؤى فريدة حول هذه الانفجارات. يمكن للانفجارات الشمسية أن تطلق مليارات الأطنان من الجسيمات المشحونة التي، عند توجيهها نحو الأرض، لديها القدرة على تعطيل إلكترونيات الأقمار الصناعية، والشبكات الكهربائية، وحتى التسبب في انقطاع التيار الكهربائي على مستوى القارة.

واكتشف مسبار باركر، وهو أسرع جسم من صنع الإنسان، الانبعاث الإكليلي الإكليلي ومرر من خلاله، مما مكن العلماء من مراقبة الحدث بتفاصيل غير مسبوقة. وكانت المركبة الفضائية على بعد 9.2 مليون كيلومتر فقط (5.7 مليون ميل) من سطح الشمس، وهو أقرب مما وصل إليه عطارد من نجمنا.

كشفت الملاحظات التي أجرتها مركبة باركر الفضائية أن الانبعاث الإكليلي كان يسافر بسرعة تزيد عن 1,350 كيلومترًا (840 ميلًا) في الثانية. إذا ضرب توهج مماثل الأرض، فمن المحتمل أن يكون بنفس قوة حدث كارينغتون عام 1859، والذي يعتبر أقوى عاصفة شمسية مسجلة تضرب الأرض. مثل هذا الحدث اليوم يمكن أن يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وتعطيل أنظمة الاتصالات إذا لم يتم اكتشافه في الوقت المناسب.

ومع ذلك، ظل مسبار باركر غير متأثر بالعاصفة الشمسية بسبب درعه الحراري ونظام الحماية الحرارية. وقد أمضت ما يقرب من يومين في مراقبة الانبعاث الإكليلي، مما زود العلماء ببيانات غير مسبوقة حول هذه الأحداث السماوية.

يقوم العلماء حاليًا بتحليل القياسات التي جمعتها المركبة الفضائية داخل CME ومقارنتها بالبيانات التي تم جمعها خارجها. سيساعد هذا التحليل الباحثين على تكوين فهم أفضل لكيفية ظهور هذه الأحداث والروابط بين الظواهر المختلفة.

مع اقتراب الشمس من الحد الأقصى للطاقة الشمسية، وهي ذروة 11 عامًا في دورة نشاطها، يتوقع العلماء أن ترصد المركبة الفضائية باركر المزيد من الانبعاث الإكليلي الهائل. ومن المقرر أن يتم التحليق الشمسي التالي للمركبة الفضائية في 27 سبتمبر.

مصادر:

مجلة الفيزياء الفلكية

وكالة ناسا

جامعة جونز هوبكنز

جامعة كاليفورنيا، بيركلي