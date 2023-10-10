مركز صموئيل أوشين الجديد للطيران والفضاء لإيواء مكوك الفضاء إنديفور

أقام مركز صموئيل أوشين للطيران والفضاء، المقر الدائم لمكوك الفضاء المتقاعد التابع لناسا إنديفور، حفل وضع حجر الأساس له رسميًا في الأول من يونيو عام 1 في لوس أنجلوس. وسيضم المركز، عند افتتاحه، 2022 معرضًا موزعة على ثلاث صالات عرض متعددة المستويات، بعنوان "الهواء"، و"الفضاء"، و"المكوك". سيشغل أربعة طوابق ومساحة عرض تبلغ 150 قدم مربع.

وسيوفر مركز الفضاء الجديد، الواقع في مركز كاليفورنيا للعلوم، للزوار فرصة فريدة للتعرف على تاريخ السفر الجوي والفضاء والتقدم التكنولوجي. ستعرض المعروضات العديد من القطع الأثرية والعروض التفاعلية لإشراك وتثقيف الزوار من جميع الأعمار.

ومن أبرز معالم المركز عرض مكوك الفضاء إنديفور نفسه. سيتم عرض المكوك في وضع قائم، مما يسمح للزوار برؤيته عن قرب واستكشاف داخله. كما تم عرض شارات مهمة المكوك، التي كان يرتديها رواد الفضاء أثناء رحلاتهم، خلال حفل وضع حجر الأساس.

بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي المركز على معرض فضائي يقدم لمحة عن عجائب الفضاء الخارجي. ستتاح للزوار فرصة التعرف على الأجرام السماوية ومهام استكشاف الفضاء وآخر الاكتشافات في علوم الفضاء. سيتضمن المعرض صورًا مذهلة ومعارض تفاعلية لجعل التجربة لا تُنسى.

يعد مركز صامويل أوشين للطيران والفضاء إضافة مهمة إلى المشهد الثقافي في لوس أنجلوس وسيجذب بلا شك عشاق الفضاء والعقول الفضولية على حدٍ سواء. وسيكون بمثابة منصة لإلهام الأجيال القادمة لمتابعة المهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ومواصلة دفع حدود استكشاف الفضاء البشري.

مصادر:

- تصوير جين بليفينز / مصور مساهم

– مركز كاليفورنيا للعلوم

- ناسا