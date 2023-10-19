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علوم

اكتشاف محيط ضخم تحت قشرة الأرض

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 19، 2023
اكتشاف محيط ضخم تحت قشرة الأرض

توصل العلماء إلى اكتشاف رائد، وهو وجود محيط ضخم مختبئ تحت القشرة الأرضية. وتقع المياه المخزنة في صخرة تعرف باسم "رينجووديت" على عمق 400 ميل تحت الأرض. وقد أدى هذا الاكتشاف إلى إدراك أن كمية المياه الموجودة تحت السطح ثلاثة أضعاف كمية المياه الموجودة في جميع المحيطات مجتمعة.

ويتم تخزين الماء في حالة فريدة تسمى الحالة الإسفنجية، وهي ليست سائلة ولا صلبة ولا غازية، بل هي حالة رابعة. يسمح التركيب البلوري للرينجووديت بجذب الهيدروجين وحبس الماء، مما يجعله يعمل مثل الإسفنج.

وقال عالم الجيوفيزياء ستيف جاكوبسن، وهو جزء من الفريق الذي يقف وراء هذا الاكتشاف: "أعتقد أننا نرى أخيرًا دليلاً على وجود دورة مياه كاملة للأرض، مما قد يساعد في تفسير الكمية الهائلة من الماء السائل على سطح كوكبنا الصالح للسكن".

تم هذا الاكتشاف من خلال دراسة الزلازل وتحليل موجات الصدمة التي التقطتها أجهزة قياس الزلازل. وتم التأكد من وجود الماء في الصخر من خلال هذه القراءات الزلزالية.

ولهذا الاكتشاف آثار مهمة على فهمنا لدورة المياه على الأرض والكمية الهائلة من المياه على كوكبنا. كما أنه يسلط الضوء على الألغاز المخفية تحت القشرة الأرضية ويسلط الضوء على عجائب الطبيعة المستمرة.

بالإضافة إلى هذا الاكتشاف الرائع، اكتشف العلماء مؤخرًا نظامًا بيئيًا جديدًا تمامًا تحت القشرة البركانية بمساعدة روبوت تحت الماء. وتذكرنا هذه الاكتشافات بأنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن كوكبنا وأسراره الخفية.

مصادر:

- ورقة علمية: 'ذوبان الجفاف في الجزء العلوي من الوشاح السفلي'
- الجيوفيزيائي ستيف جاكوبسن

By مامفو بريشيا

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