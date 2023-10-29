اكتشاف جديد يكشف عن محيط شاسع تحت الأرض

يبدو أن هناك كل يوم اكتشافات علمية مذهلة تتحدى فهمنا للعالم. من الثقوب السوداء إلى القارات المخفية، عجائب الكون لا تتوقف أبدًا. والآن، كشف العلماء عن اكتشاف مذهل: هناك محيط ضخم مختبئ تحت قشرة الأرض.

وأظهرت الدراسات السابقة أنه يمكن تخزين المياه داخل صخور الوشاح، لكن بحثًا جديدًا كشف عن مصدر هائل للمياه مدفون على عمق 400 ميل تحت الأرض في نوع من الصخور يسمى "رينجووديت". والمثير للدهشة أن هذا الماء ليس في حالة سائلة أو صلبة أو غازية، بل في حالة رابعة، تشبه بنية تشبه الإسفنج.

قدمت الورقة العلمية الرائدة بعنوان "ذوبان الجفاف في الجزء العلوي من الوشاح السفلي"، والتي نُشرت في عام 2014، النتائج الأولية. واكتشف فريق البحث أن البنية البلورية للرينجووديت تمتلك قدرة فريدة على جذب الهيدروجين وحبس الماء، وتعمل بشكل فعال مثل الإسفنج.

وصف الجيوفيزيائي ستيف جاكوبسن، الذي كان جزءًا من الفريق، أهمية هذا الاكتشاف قائلاً: "أعتقد أننا نرى أخيرًا دليلاً على وجود دورة مياه كاملة للأرض، مما قد يساعد في تفسير الكمية الهائلة من الماء السائل على سطح كوكبنا الصالح للسكن. كوكب. لقد ظل العلماء يبحثون عن هذه المياه العميقة المفقودة منذ عقود.

ومن خلال دراسة الزلازل وتحليل الموجات الصدمية المكتشفة تحت سطح الأرض باستخدام أجهزة قياس الزلازل، تمكن العلماء من تحديد وجود الماء في صخرة الرينجووديت. وحتى لو كانت الصخور تحتوي على 1% فقط من الماء، فهذا يعني أن كمية المياه الموجودة تحت سطح الأرض ثلاثة أضعاف كمية المياه الموجودة في جميع المحيطات مجتمعة.

هذا الاكتشاف الرائع هو مجرد واحد من العديد من الإنجازات العلمية الحديثة. تم اكتشاف اكتشاف مذهل آخر عندما اكتشف العلماء القشور البركانية باستخدام روبوت تحت الماء، مما كشف النقاب عن نظام بيئي جديد تمامًا. أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الطبيعة لا تزال تحمل أسرارًا لا حصر لها في انتظار الكشف عنها.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الرينجووديت؟

ج: الرينجووديت هو نوع من الصخور يمكنه تخزين الماء في هيكل يشبه الإسفنج.

س: كيف تم اكتشاف وجود الماء تحت سطح الأرض؟

ج: درس العلماء الزلازل وقاموا بتحليل موجات الصدمة التي اكتشفتها أجهزة قياس الزلازل للتعرف على المياه المحبوسة في صخرة الرينجووديت.

س: كم تقدر كمية المياه الموجودة تحت سطح الأرض؟

ج: إذا كانت صخرة الرينجووديت تحتوي على 1% فقط من الماء، فسيكون هناك ثلاثة أضعاف كمية المياه الموجودة تحت سطح الأرض مقارنة بجميع المحيطات مجتمعة.