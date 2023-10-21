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علوم

يقول العلماء إن محيطًا ضخمًا يختبئ تحت قشرة الأرض

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 21، 2023
يقول العلماء إن محيطًا ضخمًا يختبئ تحت قشرة الأرض

توصل العلماء إلى اكتشاف مذهل: يوجد محيط شاسع مختبئ تحت قشرة الأرض، يحتوي على كمية من الماء تزيد ثلاثة أضعاف عن جميع المحيطات الموجودة على سطح الكوكب. ويتم تخزين المياه في صخرة تسمى "رينجووديت" تقع على عمق 400 ميل تحت الأرض.

وكشفت الأبحاث المنشورة عام 2014 أن الماء يتم تخزينه في صخور الوشاح في حالة فريدة تعرف باسم "الحالة الشبيهة بالإسفنج"، وهي ليست سائلة ولا صلبة ولا غازية بل هي حالة رابعة. ويفتح هذا الاكتشاف إمكانية وجود دورة مياه للأرض بأكملها، وهو ما يفسر وفرة الماء السائل على سطح الكوكب.

وأوضح الجيوفيزيائي ستيف جاكوبسن، وهو جزء من الفريق الذي يقف وراء النتائج، أهمية الرينجووديت، واصفا إياه بأنه "إسفنجة" يمكنها جذب الهيدروجين وحبس الماء. يسمح التركيب البلوري للرينجووديت بامتصاص كمية كبيرة من الماء في أعماق الوشاح، مما يوفر الحلقة المفقودة في فهم العلماء لتوزيع المياه على الأرض.

وتوصل العلماء إلى هذا الاكتشاف الرائد من خلال دراسة النشاط الزلزالي وموجات الصدمة الناتجة عن الزلازل. ومن خلال هذا التحليل، حددوا وجود الماء في الرينجووديت عميقًا تحت السطح. إذا كانت الصخور تحتوي على 1٪ فقط من الماء، فهذا يعني أن هناك ثلاثة أضعاف كمية المياه الموجودة تحت الأرض مقارنة بجميع محيطات الأرض مجتمعة.

إن هذا الاكتشاف للمحيط المخفي تحت القشرة الأرضية ليس الإنجاز الوحيد الحديث في البحث العلمي. اكتشف الباحثون أيضًا نظامًا بيئيًا جديدًا تمامًا عند استكشاف القشرة البركانية باستخدام روبوت تحت الماء. تؤكد هذه الاكتشافات على اتساع العوالم غير المستكشفة على كوكبنا.

مصادر:
– ورقة علمية بعنوان “ذوبان الجفاف في الجزء العلوي من الوشاح السفلي”
- الجيوفيزيائي ستيف جاكوبسن

By فيكي ستافروبولو

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