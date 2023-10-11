يعود تاريخ ثوران تاوبو في نيوزيلندا إلى عام 232 بعد الميلاد باستخدام الزجاج البركاني في القطب الجنوبي

اكتشف العلماء شظايا زجاجية بركانية في غرب القارة القطبية الجنوبية تقدم دليلاً على ثوران بركان تاوبو في نيوزيلندا، والذي حدث منذ حوالي 1,800 عام. سيساعد هذا الاكتشاف في تحديد السنة الدقيقة لهذا الانفجار الهائل. يعتبر ثوران تاوبو أحد أعنف الثورات البركانية خلال الخمسة آلاف عام الماضية.

يشير التأريخ بالكربون المشع إلى أن الثوران حدث في عام 232 بعد الميلاد، لكن بعض الخبراء جادلوا بأن الأدلة ربما تكون ملوثة وأن الثوران حدث في وقت لاحق بكثير. ومع ذلك، فإن الاكتشاف الأخير لشظايا زجاجية بركانية فريدة من نوعها من الناحية الجيوكيميائية مدفونة في أعماق قلب جليدي يؤكد أن الانفجار حدث في أواخر الصيف أو أوائل الخريف من عام 232.

حدد الباحثون ستة شظايا ترجع إلى ثوران تاوبو، والشظية السابعة من ثوران سابق لنفس البركان، والمعروف باسم ثوران أوروانوي، والذي حدث منذ حوالي 25,500 عام. تم العثور على الشظايا على أعماق مماثلة، مما يشير إلى أن الزجاج الناتج عن ثوران أورانوي دُفن بالقرب من البركان ثم انطلق لاحقًا إلى الغلاف الجوي أثناء ثوران بركان تاوبو.

وقد تفرق الزجاج البركاني بفعل الرياح الجنوبية الغربية القوية، حيث قطع مسافة تزيد عن 3,100 ميل (5,000 كيلومتر) ليصل إلى غرب القارة القطبية الجنوبية. ومن خلال تحليل طبقات الجليد المحيطة، تمكن الباحثون من تحديد متى هبطت شظايا الزجاج في القارة القطبية الجنوبية. يوفر اكتشاف الزجاج الناتج عن ثوران البركان نفسه دليلاً قويًا يؤكد أصل الحطام البركاني باسم تاوبو.

استمر ثوران تاوبو عدة أيام إلى عدة أسابيع وأدى إلى انفجار الحمم البركانية الذي دمر مساحة تبلغ 7,700 ميل مربع (20,000 كيلومتر مربع). وتسلط المسافة بين البركان في نيوزيلندا وغرب القارة القطبية الجنوبية الضوء على قوة هذه الانفجارات، حيث التقطت الرياح على ارتفاعات عالية الحطام البركاني.

تلقي هذه الدراسة الضوء على صعوبة اكتشاف الأحداث البركانية والتحقق من صحتها في قلوب الجليد في القطب الجنوبي. إن المزيد من البحث والتحليل لهذه القطع الزجاجية البركانية القديمة سوف يسهم في فهمنا لتوقيت وتأثيرات الانفجارات الماضية.

المصدر: التقارير العلمية