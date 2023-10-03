لقطات نادرة تلتقط شيطان الغبار الشاهق على سطح المريخ

التقطت المركبة الفضائية "بيرسيفيرانس" التابعة لناسا لقطات مذهلة لشيطان غبار شاهق يحوم على سطح المريخ. الدوامة المغبرة، التي تم رصدها في 30 أغسطس، أطول من متوسط ​​الإعصار الأمريكي وخمس مرات أطول من مبنى إمباير ستيت. قامت المركبة بتصوير المشهد لمدة 84 ثانية تقريبًا حيث كان محتدمًا على قمة سلسلة من التلال القريبة على بعد 2.5 ميل. أصدر مختبر الدفع النفاث التابع لناسا مقطع فيديو بفاصل زمني لشيطان الغبار، تم تسريعه 20 مرة.

ويقدر عرض شيطان الغبار، الذي كان يتحرك بسرعة حوالي 12 ميلاً في الساعة، بحوالي 200 قدم ويصل أقصى ارتفاع له إلى 387 قدمًا. ومع ذلك، تم قطع الجزء العلوي من العاصفة في الفيديو، مما يجعل الارتفاع الحقيقي غير معروف. يقدر العلماء أنه كان من الممكن أن يصل طوله إلى 1.2 ميل بناءً على الظل الذي يلقيه.

تتشكل شياطين الغبار عندما يرتفع الهواء الدافئ ويمتزج مع أعمدة الهواء الهابطة الباردة. ويتم رصدها أيضًا على الأرض في المناطق الجافة والمغبرة مثل أريزونا، حيث تتراوح أبعادها النموذجية من 10 إلى 300 قدم عرضًا و500 إلى 1,000 قدم ارتفاعًا. شياطين الغبار المريخي بشكل عام أضعف وأقصر من نظيراتها الأرضية، لكن الإعصار الذي تم تصويره مؤخرًا فاق التوقعات. ويقارن الباحثون ارتفاعه مع الأعاصير الأمريكية الكاملة، والتي يمكن أن تنمو ما بين 1,640 إلى 4,920 قدمًا.

في حين أن سبب الارتفاع الاستثنائي لشيطان الغبار هذا لا يزال مجهولًا، على عكس الأعاصير الأرضية التي يحدها ارتفاع السحب المحيطة، فإن شياطين الغبار المريخي ليس لديها مثل هذه العوائق. شياطين الغبار أمر شائع على كوكب المريخ، ويلعب دورًا مهمًا في نقل الغبار عبر الكوكب. تراقب المركبة الجوالة Perseverance وCuriosity الأعاصير القريبة بنشاط، وقد رصدت المركبة Perseverance العشرات منها منذ بدء مهمتها.

وفي عام 2021، سجل الباحثون صوت شيطان الغبار الذي يمر مباشرة فوق بيرسيفيرانس لأول مرة، مما يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية تحرك الجزيئات داخل الدوامة والمساعدة في فهم تكوينها ونموها. يسلط الإعصار الشاهق الذي تم التقاطه على كوكب المريخ الضوء على الظواهر الجوية الرائعة التي تحدث على كوكبنا المجاور، ويقدم لمحة عن الظروف الجوية الفريدة للمريخ.

مصادر:

- ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا

- خدمة الطقس الوطنية

- طقس فوكس

– مجلة إيكاروس