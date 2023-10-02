يمكن لأقمار الاتصالات الضخمة ذات المدار الأرضي المنخفض أن تحدث اضطرابًا في علم الفلك

كشفت عمليات رصد النموذج الأولي للقمر الصناعي BlueWalker 3 أنه أحد ألمع الأجسام في سماء الليل، حيث يتفوق على جميع النجوم باستثناء ألمع النجوم. وقد أثار هذا مخاوف بين علماء الفلك بشأن التعطيل المحتمل الذي تسببه مجموعات الأقمار الصناعية الكبيرة لقدرتنا على مراقبة النجوم وأداء علم الفلك الراديوي.

تخطط العديد من الشركات لإطلاق مجموعات من الأقمار الصناعية التي يمكنها تقديم خدمات الهاتف المحمول أو خدمات النطاق العريض في جميع أنحاء العالم. يجب أن تكون هذه الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض ويمكن أن تكون كبيرة نسبيًا، مما يشكل تهديدًا لعمليات رصد السماء ليلاً. واستجابة لذلك، قام فريق دولي من العلماء بقيادة علماء فلك من مركز الاتحاد الفلكي الدولي لحماية السماء المظلمة والهادئة من تداخل كوكبة الأقمار الصناعية (CPS) بتقييم تأثير القمر الصناعي BlueWalker 3 على علم الفلك.

يعد القمر الصناعي BlueWalker 3، الذي أطلقته شركة AST SpaceMobile، نموذجًا أوليًا لكوكبة مخطط لها تضم ​​أكثر من مائة قمر صناعي مماثل مخصصة للاستخدام في الاتصالات المتنقلة. وتم تحليل سطوع القمر الصناعي من خلال حملة مراقبة دولية، والتي تضمنت مساهمات من علماء الفلك المحترفين والهواة من مواقع مختلفة حول العالم.

أظهرت البيانات التي تم جمعها على مدى 130 يومًا زيادة حادة في السطوع تزامنًا مع فتح مجموعة هوائي القمر الصناعي التي تبلغ مساحتها 64 مترًا مربعًا. وهذا يجعله أكبر نظام هوائي تجاري تم نشره على الإطلاق في مدار أرضي منخفض. يعد التنبؤ بمسار الأقمار الصناعية أمرًا بالغ الأهمية لعلماء الفلك لتجنبها أو على الأقل معرفة مواقعها في البيانات. ومع ذلك، فإن تخفيف سطوعها يمثل تحديًا، حيث أن إخفاء موقعها قد يؤدي إلى فقدان البيانات لذلك الجزء من السماء.

بالإضافة إلى عمليات الرصد المرئية، يشكل BlueWalker 3 أيضًا تهديدًا لعلم الفلك الراديوي، لأنه يرسل على ترددات راديوية قريبة من تلك التي تستخدمها التلسكوبات الراديوية. في الوقت الحالي، تنطبق إجراءات حماية المراصد من التداخل الراديوي في المقام الأول على أجهزة الإرسال الأرضية وقد لا تكون كافية لحماية التلسكوبات الراديوية من الإرسال عبر الأقمار الصناعية.

يعترف الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) وشركاء CPS بأهمية كوكبات الأقمار الصناعية للاتصالات العالمية ولكنهم يؤكدون على الحاجة إلى استراتيجيات لتقليل تأثيرها على الرصد الفلكي. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتطوير طرق لحماية التلسكوبات الحالية والقادمة من الأقمار الصناعية العديدة المخطط إطلاقها في المستقبل.

ستستمر عمليات رصد BlueWalker 3، مع وجود خطط لدراسة انبعاثه الحراري في وقت لاحق من هذا العام. سيتم إجراء المزيد من المناقشات حول هذا الموضوع في ندوة الاتحاد الفلكي الدولي: علم الفلك ومجموعات الأقمار الصناعية: مسارات للأمام في أكتوبر.

المصدر: سانجيثا نانداكومار، "السطوع البصري العالي للقمر الصناعي BlueWalker 3،" Nature (2023). دوى: 10.1038/s41586-023-06672-7. [المصدر: إمبريال كوليدج لندن]