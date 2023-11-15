علماء الفلك يلاحظون تأثيرات غير مسبوقة لانفجار أشعة جاما على الغلاف الأيوني للأرض

ترك حدث فلكي حديث العلماء في حالة من الرهبة وهم يشهدون التأثيرات غير المرئية سابقًا لانفجار أشعة جاما على الغلاف الأيوني العلوي للأرض. نشأ هذا الحدث، المعروف باسم GRB 221009A، على بعد حوالي ملياري سنة ضوئية وأضاء الغلاف الأيوني عند وصوله في أكتوبر 2022.

انفجارات أشعة جاما عبارة عن تيارات نشطة للغاية من البروتونات الناتجة عن أحداث كارثية مثل المستعرات الأعظم أو انهيار نجم في ثقب أسود. تُطلق هذه الانفجارات فوتونات بأطوال موجية متطرفة من الطيف الكهرومغناطيسي، وفي بعض الحالات تؤدي إلى إحداث ثقوب في الزمكان.

ما يميز GRB 221009A هو أنها المرة الأولى التي يلاحظ فيها علماء الفلك تأثير انفجار أشعة جاما على طبقة الأيونوسفير العليا. وقد ركزت القياسات السابقة فقط على طبقة الأيونوسفير السفلية. وقد فتح هذا الحدث غير المسبوق عالما من "الفيزياء الجديدة" التي يسعى علماء الفلك الآن إلى فهمها.

قام الباحثون، بما في ذلك عالم الفلك ميركو بيرسانتي من جامعة لاكويلا في إيطاليا، بتحليل البيانات بعناية من مراصد فضائية متعددة لأشعة جاما، مع التركيز بشكل خاص على القمر الصناعي INTEGRAL التابع لوكالة الفضاء الأوروبية. تكشف النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في مجلة Nature Communications، عن تغيرات مفاجئة في موصلية الغلاف الأيوني، والتأين، والمجال الكهربائي.

وفقًا لبييرسانتي، أدى وصول هذه الفوتونات النشطة إلى ظهور تيارات أيونوسفيرية غير متوقعة وتقلبات في المجال الكهربائي. تم اكتشاف التأثيرات على ارتفاع 310 ميلاً (500 كيلومتر) تقريبًا فوق سطح الأرض. واكتشف الباحثون أيضًا أن الانفجار حدث على ثلاث مراحل مختلفة، أثرت كل منها على الغلاف الأيوني بأكمله. هذه القمم، التي تشبه تسلسل موت النجم، تضمنت حدثًا سابقًا، وارتفاعًا هائلًا لاحقًا في الطاقة، وارتفاعًا ثالثًا أقل نشاطًا.

وفي حين أن الفرضية السائدة تعزو الانفجار إلى مستعر أعظم مصحوبا بتكوين ثقب أسود، إلا أن السيناريوهات الأخرى تظل ممكنة. يقترح بيرسانتي أن القمة الأولى تمثل انهيار النجم، يليه انفجار خلال الذروة الثانية. ومن الجدير بالذكر أنه ليس كل المستعرات الأعظم تنتج ثقوبًا سوداء؛ وينتج عن بعضها بقايا كثيفة تسمى النجوم النيوترونية.

على الرغم من قصف أشعة غاما المطول الذي استمر لأكثر من سبع ساعات، إلا أن الأرض تظل غير متأثرة بسبب أصل الحدث البعيد. وقام الباحثون أيضًا بمحاكاة العواقب إذا حدث انفجار مماثل داخل مجرتنا. وكشفت النتائج أنه إذا حدث انفجار قوي مماثل في مكان قريب، فإنه سيستنفد طبقة الأوزون بأكملها ويعرض الحياة على الأرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس.

على الرغم من أن احتمال حدوث مثل هذا في جوارنا الكوني منخفض، فإن اكتشاف GRB 221009A يوفر للعلماء رؤى قيمة حول الأحداث القوية التي تشكل عالمنا. ومع استمرارهم في كشف أسرار انفجارات أشعة جاما وتأثيراتها، فإن الملاحظات المستقبلية ستسمح لعلماء الفلك بمقارنة وتوسيع معرفتهم في هذا المجال الرائع من الفيزياء.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو انفجار أشعة جاما؟

انفجار أشعة جاما هو تيار نشط للغاية من البروتونات المنبعثة أثناء الأحداث الكارثية مثل المستعرات الأعظم أو انهيار نجم في ثقب أسود. تطلق هذه الانفجارات فوتونات بأطوال موجية متطرفة من الطيف الكهرومغناطيسي.

2. ما أهمية GRB 221009A؟

GRB 221009A هو أول مثال مرصود لانفجار أشعة جاما يؤثر بشكل مباشر على الغلاف الأيوني العلوي للأرض، مما يكشف عن فيزياء جديدة يتوق العلماء إلى فهمها. وقد ركزت القياسات السابقة على طبقة الأيونوسفير السفلية.

3. ما هي التأثيرات المرصودة على الغلاف الأيوني للأرض؟

تسبب الانفجار في حدوث تغييرات في موصلية الغلاف الأيوني، والتأين، والمجال الكهربائي. وكانت هذه التأثيرات غير متوقعة عند خطوط العرض المقاسة وكانت مختلفة عن التقلبات في المجال المغناطيسي.

4. ما الذي تسبب في القمم الثلاث التي لوحظت في GRB 221009A؟

تشير القمم الثلاث التي لوحظت أثناء الانفجار إلى مراحل مختلفة في موت النجم. تمثل الذروة الأولى انهيار النجم، وتمثل الذروة الثانية الانفجار، وترتبط القمة الثالثة بالانهيار المستمر لنواة النجم.

5. هل يمكن لحدث مماثل أن يشكل تهديدًا للأرض؟

على الرغم من أن GRB 221009A لم يكن له أي تأثير ملحوظ على الأرض، إلا أن عمليات المحاكاة تشير إلى أنه إذا حدث انفجار مماثل داخل مجرتنا، فقد يؤدي إلى استنفاد طبقة الأوزون، مما يعرض الحياة على الأرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة. ومع ذلك، فإن احتمال حدوث مثل هذا الحدث في مكان قريب منخفض.