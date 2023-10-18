مذنب بركاني ضخم يقترب من الأرض

توصل علماء الفلك إلى اكتشاف استثنائي، وهو مذنب يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم جبل إيفرست، والمعروف باسم 12P/Pons-Brooks، وقد انفجر في الفضاء ويتجه الآن نحو الأرض. وينتمي هذا المذنب إلى فئة نادرة تسمى المذنبات البركانية الباردة، أو المذنبات البركانية الباردة، والتي تتكون من الجليد والغبار والغازات. وله نواة صلبة يبلغ قطرها حوالي 18.6 ميلاً (30 كم). عندما تقوم الشمس بتسخين الصهارة الباردة، يتراكم الضغط داخل المذنب، مما يؤدي في النهاية إلى انفجارات النيتروجين وأول أكسيد الكربون. وتتسبب هذه الانفجارات في تناثر الحطام المتجمد عبر شقوق في قشرة المذنب، مما يؤدي إلى شكله المميز الذي يشبه زوجًا من القرون أو حدوة الحصان.

وعلى الرغم من سلوك المذنب المتفجر، فلا داعي للقلق بشأن اصطدامه بالأرض. ومن المتوقع أن يستمر بركان بونس-بروكس في الثوران مع اقترابه من الأرض، لكنه سيبقى على مسافة آمنة تبلغ 232 مليون كيلومتر (144 مليون ميل) عند أقرب نهج له. وهذا يضعه خارج نطاق الأجسام القريبة من الأرض (NEOs)، والتي تمر عادةً على بعد 120 مليون ميل من كوكبنا.

وفي حين أن المذنب لن يشكل خطرا على الأرض، إلا أنه يوفر فرصة نادرة لمراقبي السماء. وكانت آخر مرة شوهد فيها بونس بروكس بالعين المجردة عام 1954، ومن المتوقع أن يكون في أشد سطوعه في سماء الليل في شهري مايو ويونيو 2024، على الرغم من أنه سيكون الأقرب إلى كوكبنا في أبريل. وفي مساء يوم 2 يونيو 2024، من المتوقع أن يصل المذنب إلى ذروة سطوعه. بعد أقرب نقطة له، سيعود بونس بروكس إلى النظام الشمسي الخارجي ولن يكون مرئيًا مرة أخرى حتى عام 2095.

يقع بونس بروكس حاليًا في كوكبة هرقل، ويمكن رؤيته على ارتفاع 36 درجة فوق الأفق عند مواجهة الشرق والشمال الشرقي. إن عظمته من حيث الحجم والرؤية النادرة تجعل من هذا المذنب البركاني الجليدي حدثًا سماويًا مذهلاً يستحق المشاهدة.

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