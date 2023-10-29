مذنب ضخم يقترب من الأرض: حدث سماوي مذهل يجب توقعه

حدث سماوي مذهل على وشك أن ينكشف عندما يندفع مذنب ضخم نحو الأرض. هذا الزائر الكوني الاستثنائي، الذي يطلق عليه اسم "المذنب الشيطان"، يبلغ حجمه ضعف حجم جبل إيفرست، وقد أسر مراقبي السماء وعلماء الفلك على حد سواء. لكن لا داعي للخوف، فهو لا يشكل أي تهديد للإنسانية، بحسب الخبراء.

ظهر المذنب المسمى بـ "مذنب الشيطان"، والمعروف رسميًا باسم 12P/Pons-Brooks، لأول مرة في عام 1812 وعاد للظهور في عام 1883، مما يجعله مذنبًا دوريًا بفترة مدارية تبلغ حوالي 71 عامًا. وبصرف النظر عن حجمه، يبرز هذا المذنب بين أقرانه بسبب بركانه الجليدي النشط، وهي ظاهرة نادرة في المذنبات.

تتكون هذه البراكين الجليدية، والمعروفة أيضًا باسم فتحات الصهارة الجليدية، من مزيج فريد من الجليد والغبار والغاز. ونتيجة لذلك، فإنها تطلق الغاز من الداخل، مما يخلق مشهدًا آسرًا في الفضاء. ويقدر العلماء أنه لا يوجد سوى حوالي 20 مذنبًا بها مثل هذه البراكين الجليدية النشطة.

حدد تقويمك لمنتصف أبريل من العام المقبل، حيث سيكون المذنب الشيطان في أشد سطوعه عندما يصل إلى مسافة حوالي 232 مليون كيلومتر (أو 144,158,116 ميلا) من الأرض. وعلى الرغم من أنه قد يكون مرئيًا بالعين المجردة، إلا أنه من المؤكد أنه يمكن رؤيته بالمنظار أو تلسكوب متواضع في الفناء الخلفي.

الأسئلة المتكررة

1. هل يشكل مذنب الشيطان تهديدًا للبشرية؟

لا، المذنب الشيطاني لا يشكل أي تهديد للبشرية. كن مطمئنًا، إنه مجرد مشهد سماوي مذهل سيوفر لمراقبي السماء تجربة ساحرة.

2. هل يمتلك مذنب الشيطان أي خصائص فريدة؟

قطعاً! ولا يقتصر حجم مذنب الشيطان على ضعف حجم جبل إيفرست فحسب، بل إنه يضم أيضًا بركانًا جليديًا نشطًا، مما يجعله ظاهرة كونية نادرة ورائعة.

3. ما مدى تكرار ظهور هذا المذنب؟

يتبع مذنب الشيطان مدارًا دوريًا ويمكن ملاحظته كل 71 عامًا تقريبًا. تمت رؤيته آخر مرة في عامي 1812 و1883، ومن المتوقع ظهوره التالي في منتصف أبريل من العام المقبل.

4. ما الذي يسبب رشقات نارية متفرقة من السطوع من المذنب الشيطان؟

تُعرف هذه الانفجارات بالانفجارات، حيث تصبح المذنبات أكثر نشاطًا بشكل ملحوظ وتطلق الغاز والغبار بمعدل متسارع. يُظهر مذنب الشيطان انفجارات لامعة وبارزة بشكل استثنائي، مما يجعله موضوع اهتمام كبير للعلماء.

5. ما حجم نواة مذنب الشيطان؟

تشير تقديرات علماء الفلك إلى أن نواة مذنب الشيطان تمتد على مسافة 12.4 ميل، وهو ضعف حجم جبل إيفرست. هذا الحجم الهائل يميزه عن نظيراته السماوية.

بينما تتكشف الرحلة السماوية لمذنب الشيطان، يتقبل علماء الفلك عدم القدرة على التنبؤ بجماله. ترقب التحديثات واستعد لحدث سماوي استثنائي يعد بترك مراقبي السماء في حالة من الرهبة. كن مطمئنًا أن هذا المتجول الكوني العملاق يمر فقط، مما يسمح لنا بتذوق عظمته قبل أن يواصل رحلته السماوية.