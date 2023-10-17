مذنب ضخم ذو "قرون" مميزة يندفع نحو الأرض

يقترب مذنب ضخم يعرف باسم 12P/Pons-Brooks بسرعة من الأرض، ويعرض ميزاته الرائعة المعروفة باسم "القرون". وعلى الرغم من تعرضه مؤخرًا لثورانه الرئيسي الثاني خلال أربعة أشهر، إلا أن هذه الخصائص البارزة لا تزال مرئية. وما يجعل هذا المذنب أكثر تميزا هو وجود بركان نشط فوقه. هذا المذنب الضخم، الذي يبلغ حجمه حجم مدينة تقريبًا، يؤوي بركانًا من المقرر أن يثور مرة أخرى، بعد أشهر فقط من انفجاره الأولي. وبينما يواصل رحلته نحو الشمس، من المتوقع أن ينبعث منه سحابة مذهلة من الغاز والجليد، تشبه زوجًا من القرون الناتئة من سطح المذنب.

تم تصنيف 12P/Pons-Brooks على أنه مذنب بركاني بارد، ويبلغ قطر قلبه حوالي 30 كيلومترًا. يتكون هذا اللب من مزيج من الغاز والغبار والجليد يشار إليها مجتمعة باسم "cryomagma". ونواة المذنب محاطة بغلاف غازي يعرف باسم “الغيبوبة”. عندما ترتفع درجة حرارة النواة، فإنها تطلق انفجارات في الفضاء.

وقد لاحظ الخبراء توسع وتطور الأبواق المميزة للمذنب. حتى أن البعض أجروا مقارنات، وشبهوا الشكل غير المنتظم للمذنب بسفن فضاء الخيال العلمي مثل ميلينيوم فالكون من حرب النجوم. ويعزى الشكل غير المنتظم للغيبوبة إلى وجود شذوذات في نواة المذنب. وأوضح ريتشارد مايلز، عالم الفلك من الأكاديمية البريطانية لعلم الفلك، أن التوسع المطول للغازات داخل المذنب يشكل شكله غير المنتظم.

ومن المتوقع أن تستمر غيبوبة المذنب في التوسع في الأيام المقبلة، مما يزيد من إبراز قرونه الرائعة. ستأسر هذه الظاهرة السماوية غير العادية سكان الأرض في 21 أبريل 2024، قبل أن تدفع المذنب مرة أخرى نحو الأطراف الخارجية للنظام الشمسي. ومع ذلك، لن يعود حتى عام 2095.

مصادر:

– موقع Spaceweather.com

- العلوم الحية