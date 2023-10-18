مذنب بركاني ضخم يقترب من الأرض

أعلن العلماء عن اكتشاف مذنب ضخم يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم جبل إيفرست ويقترب بسرعة من الأرض. ومع ذلك، لا داعي للقلق لأن المذنب ليس في مسار تصادمي مع كوكبنا. وبدلا من ذلك، من المتوقع أن يكون مرئيا بالعين المجردة عندما يصل إلى أقرب نقطة له من الأرض في 21 أبريل 2024.

يُصنف هذا الجسم السماوي، المسمى 12P/Pons-Brooks، على أنه مذنب بركاني بارد. تتمتع هذه الأنواع من المذنبات بنواة صلبة تمتد لمسافة 18.6 ميلًا (30 كم) وتتكون من خليط من الجليد والغبار والغازات. عندما تقوم الشمس بتسخين المذنب، يزداد الضغط داخل قلب المذنب، مما يتسبب في انفجار النيتروجين وأول أكسيد الكربون من خلال الشقوق في الطبقة الخارجية للمذنب، مما يؤدي إلى تكوين شظايا جليدية.

وقد شهد بونس بروكس حدثًا متفجرًا مرتين خلال فترة أربعة أشهر، مما منحه شكلًا مميزًا يشبه القرن. حتى أن بعض المراقبين شبهوا مظهرها بـ Millennium Falcon من سلسلة Star Wars. من حيث الحجم، يمكن مقارنة هذا المذنب بمذنب هالي الشهير، والذي شوهد آخر مرة بدون تلسكوب في عام 1954. ويمتلك بونس بروكس مدارًا مشابهًا حول الشمس لمدة 71 عامًا، وبالتالي يتم تصنيفه على أنه "مذنب من نوع هالي". .

ومع اقتراب بونس بروكس من أقرب نقطة إلى الأرض في أبريل 2024، يمكن لمراقبي السماء أن يتطلعوا إلى ذروة سطوعه في 2 يونيو 2024. وبعد هذا اللقاء الوثيق، سيواصل المذنب رحلته إلى أقصى حدود النظام الشمسي. مع عودتها المتوقعة القادمة في عام 2095.

حاليا، يقع المذنب ضمن كوكبة هرقل، ويمكن رؤيته في اتجاه الشرق والشمال الشرقي، على ارتفاع 36 درجة تقريبا فوق الأفق. ومن المتوقع حدوث المزيد من الانفجارات، وربما تكون أكثر أهمية، مع استمرار المذنب في رحلته نحو الأرض.

على الرغم من أن بونس بروكس مثير للإعجاب، إلا أن المذنب البركاني الأكثر اضطرابا في جوارنا الكوني هو 29P/Schwassmann-Wachmann. يدور هذا المذنب العملاق، الذي يبلغ عرضه 37 ميلاً (60 كم)، حول الشمس بالقرب من كوكب المشتري بسرعة مذهلة تبلغ 26,000 ميل في الساعة. يُعتقد أنه يثور حوالي 20 مرة سنويًا، وكان أقوى ثوران له منذ 12 عامًا في ديسمبر 2022، مما دفع ما يقرب من مليون طن من الصهارة الجليدية إلى الفضاء.

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- مصدر المقال: "مذنب ضخم، يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم جبل إيفرست، انفجر في الفضاء ويتجه الآن بسرعة نحو الأرض، حسبما أفاد العلماء. ومع ذلك، لا يوجد سبب للقلق: فالمذنب لن يصطدم بنا. وبدلا من ذلك، من المتوقع أن يكون مرئيا بالعين المجردة حول أقرب نقطة له من الأرض في 21 أبريل 2024. (لم يتم تقديم عنوان URL)

- التعاريف: المذنب البركاني الجليدي، 12P/Pons-Brooks، مذنب هالي (لم يتم توفير عنوان URL)