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تكشف لقطات CCTV التي تم العثور عليها حديثًا وميضًا من الضوء يسبق الانفجار الصاخب في ملبورن

Byروبرت أندرو

أكتوبر 20، 2023
تكشف لقطات CCTV التي تم العثور عليها حديثًا وميضًا من الضوء يسبق الانفجار الصاخب في ملبورن

التقطت لقطات كاميرات المراقبة من ملبورن، شمال شرق أستراليا، وميضًا مفاجئًا من الضوء أعقبه دوي قوي، مما ترك السكان في حيرة من أمرهم. ويظهر في الفيديو، الذي التقطه أحد سكان دورين، وميض من الضوء الساطع وصوت انفجار. وتوجه السكان المعنيون من المناطق المجاورة، مثل بالوين ودونكاستر، إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على إجابات.

وعلى الرغم من وجود تكهنات مختلفة، يعتقد عالم الفلك في الجامعة الوطنية الأسترالية براد تاكر أن هذه الظاهرة من المحتمل أن تكون ناجمة عن انشطار نيزك. ويوضح أنه عندما يدخل كويكب سريع الحركة الغلاف الجوي للأرض، فإن الطاقة المنطلقة تخلق دويًا صوتيًا، مما يؤدي إلى الصوت المتفجر. ويؤكد تاكر أيضًا أنه ليس من غير المعتاد أن تكون مثل هذه الأحداث محلية ويشهدها السكان في مناطق معينة.

واستنادًا إلى حجم الوميض والانفجار، يقدر تاكر أن عرض الكويكب يبلغ حوالي 4 إلى 16 بوصة، أي بحجم كرة السلة تقريبًا. ومن المحتمل أن تكون شظايا الكويكب قد احترقت عند دخولها الغلاف الجوي أو وصلت إلى الأرض.

في حين أن العلماء بارعون في اكتشاف الكويكبات التي يزيد حجمها عن 100 متر، إلا أن الكويكبات الأصغر مثل الحادث الأخير يمكن أن لا يتم اكتشافها إلا قبل وقت قصير من الاصطدام. يؤكد تاكر أنه من غير المحتمل جدًا أن يضرب كويكب مماثل في الحجم لذلك المسؤول عن انقراض الديناصورات الأرض. ومع ذلك، لا يزال بإمكان الكويكبات الصغيرة إطلاق كميات كبيرة من الطاقة.

أفاد شهود، مثل جيسون بوسوتيل من لانغوارين، أنهم رأوا النيزك يتجه نحو داندينونج. قدمت لقطات CCTV أدلة قيمة للعلماء الذين يدرسون هذه الأحداث السماوية.

مصادر:
– يوتيوب / 7 نيوز أستراليا
– 3AW (مقابلة مع براد تاكر)

By روبرت أندرو

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