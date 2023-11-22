استكشاف مدى تعقيد ثقب الأوزون في القطب الجنوبي

وخلافا للتصور العام، ظل ثقب الأوزون في القطب الجنوبي كبيرا ومستمرا بشكل ملحوظ على مدى السنوات الأربع الماضية، وفقا لباحثين من جامعة أوتاجو. في حين أن مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) قد تم إلقاء اللوم عليها منذ فترة طويلة في استنفاد طبقة الأوزون، فإن هذه الدراسة تشير إلى أن هناك عوامل أخرى مساهمة.

وفي دراستهم المنشورة مؤخرًا في مجلة Nature Communications، فحصت مجموعة البحث التغيرات الشهرية واليومية في مستويات الأوزون على ارتفاعات وخطوط عرض مختلفة داخل ثقب الأوزون في القطب الجنوبي من عام 2004 إلى عام 2022. وكشفت المؤلفة الرئيسية هانا كيسينيتش، مرشحة الدكتوراه في قسم الفيزياء، أن ثقب الأوزون لم يتوسع في الحجم فحسب، بل تعمق أيضًا خلال فصل الربيع، مع وجود كمية أقل بكثير من الأوزون في مركزه مقارنة بما كان عليه قبل 19 عامًا.

وأقام الباحثون علاقة بين انخفاض الأوزون والتغيرات في الهواء الداخل إلى الدوامة القطبية فوق القارة القطبية الجنوبية. ويشير هذا إلى أن الارتفاع الأخير في ثقوب الأوزون الكبيرة لا يمكن أن يُعزى فقط إلى مركبات الكربون الكلورية فلورية. وفي حين حقق بروتوكول مونتريال، الذي يحكم تنظيم المواد المستنفدة للأوزون منذ عام 1987، تقدماً ملحوظاً في الحد من تأثير مركبات الكربون الكلورية فلورية، فمن المرجح أن تلعب عناصر معقدة أخرى دورًا.

على الرغم من التصور العام بأن مشكلة ثقب الأوزون قد تم حلها، تشير الدراسة إلى أن الثقب كان واحدًا من أكبر الثقوب المسجلة في السنوات الثلاث الماضية، حيث شهدت سنتان من السنوات الخمس السابقة لذلك أيضًا استنفادًا كبيرًا للأوزون. في الواقع، تجاوز ثقب الأوزون لعام 2023 بالفعل حجم السنوات الثلاث السابقة، حيث وصل إلى أكثر من 26 مليون كيلومتر مربع، أي ما يقرب من ضعف مساحة القارة القطبية الجنوبية.

يعد فهم تقلب الأوزون أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لتأثيره الكبير على مناخ نصف الكرة الجنوبي. يعد ثقب الأوزون في القطب الجنوبي جزءًا لا يتجزأ من هذا النظام المناخي. ورغم أن تأثير ثقب الأوزون يختلف عن تأثير الغازات الدفيئة، إلا أنه يمتلك تفاعلاً دقيقًا مع توازن الغلاف الجوي. وبما أن الأوزون يمتص عادة الأشعة فوق البنفسجية، فإن ثقب طبقة الأوزون يمكن أن يؤدي إلى مستويات شديدة من الأشعة فوق البنفسجية على سطح القارة القطبية الجنوبية ويعطل توزيع الحرارة داخل الغلاف الجوي.

يمكن أن تؤدي مثل هذه الاضطرابات إلى تغييرات في أنماط الرياح والمناخ السطحي في نصف الكرة الجنوبي، مما يؤثر على المناطق في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، يؤكد الباحثون أن النيوزيلنديين لا داعي للقلق بشكل مفرط بشأن زيادة الأشعة فوق البنفسجية هذا العام. يقع ثقب الأوزون في القطب الجنوبي في المقام الأول مباشرة فوق القارة القطبية الجنوبية والقطب الجنوبي، مع تأثير ضئيل على نيوزيلندا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الأبحاث التي أجريت على ثقب الأوزون في القطب الجنوبي؟

ج: أجرى باحثون من جامعة أوتاجو دراسة لتحليل التغيرات الشهرية واليومية للأوزون داخل ثقب الأوزون في القطب الجنوبي من عام 2004 إلى عام 2022.

س: ما الذي تم اكتشافه عن ثقب الأوزون؟

ج: وجدت الدراسة أن ثقب الأوزون قد توسع في الحجم وتعمق خلال السنوات القليلة الماضية، مع انخفاض ملحوظ في الأوزون في مركزه مقارنة بما كان عليه قبل 19 عامًا.

س: ما هي العوامل التي تساهم في ثقب الأوزون؟

ج: في حين أن مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) ترتبط عادة باستنفاد طبقة الأوزون، يشير الباحثون إلى أن عوامل معقدة أخرى تلعب دورًا أيضًا.

س: هل ثقب الأوزون يتحسن؟

ج: على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه من خلال بروتوكول مونتريال، فإن ثقب الأوزون كان من بين أكبر الثقوب المسجلة في السنوات الأخيرة.

س: ما هو تأثير ثقب الأوزون على المناخ؟

ج: لثقب الأوزون تأثيرات على أنماط الرياح والمناخ السطحي في نصف الكرة الجنوبي، مع ما يترتب على ذلك من آثار محتملة على أنماط الطقس العالمية.

سؤال: هل يجب على النيوزيلنديين القلق بشأن زيادة الأشعة فوق البنفسجية؟

ج: يقع ثقب الأوزون في القطب الجنوبي في المقام الأول فوق القارة القطبية الجنوبية والقطب الجنوبي، مع تأثير ضئيل على نيوزيلندا. واقي الشمس الإضافي ليس ضروريًا.