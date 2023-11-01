رؤى جديدة حول تكوين الأرض وأصل مناطق الوشاح الشاذة

توصل فريق دولي من الباحثين إلى اكتشاف رائد يشير إلى وجود شذوذ هائل داخل عباءة الأرض قد يكون من بقايا الاصطدام الذي أدى إلى تكوين القمر. لا يسلط هذا الاكتشاف الضوء على البنية الداخلية لكوكبنا فحسب، بل يوفر أيضًا رؤى قيمة حول تطوره على المدى الطويل وتكوين النظام الشمسي الداخلي.

استخدم فريق البحث، بقيادة البروفيسور دنغ هونغ بينغ من مرصد شنغهاي الفلكي، أحدث أساليب ديناميكيات الموائع الحسابية في دراستهم، والتي نُشرت مؤخرًا في مجلة Nature المرموقة. ومن خلال محاكاة الاصطدام العملاق الذي حدث منذ حوالي 4.5 مليار سنة بين الأرض وكوكب أولي بحجم المريخ يسمى ثيا، اكتشفوا أدلة مثيرة للاهتمام تدعم أصل القمر من الحطام الناتج عن هذا الاصطدام.

ومن المثير للاهتمام أن النظريات السابقة أشارت إلى أن تركيب الأرض والقمر كان ينبغي أن يكونا مختلفين بسبب اختلاف المواد الخاصة بهما. ومع ذلك، فإن قياسات النظائر عالية الدقة تحدت هذه الحكمة التقليدية من خلال الكشف عن تركيبات متشابهة بشكل ملحوظ. وفي دراستهم، وجد فريق البروفيسور دينغ أن الاصطدام العملاق أدى في الواقع إلى تقسيم وشاح الأرض إلى طبقات، حيث يضم الوشاح العلوي محيطًا من الصهارة ناتجًا عن خلط المواد من كل من الأرض وثيا، بينما احتفظ الوشاح السفلي بتكوين الأرض المبكرة.

علاوة على ذلك، خلص الباحثون إلى أن الوشاح السفلي للأرض ربما لا يزال يهيمن عليه مواد الأرض قبل الاصطدام، والتي لها تركيبة عنصرية مختلفة، بما في ذلك محتوى السيليكون الأعلى، عن الوشاح العلوي. يتحدى هذا الاكتشاف الفكرة المقبولة على نطاق واسع بأن الاصطدام العملاق أدى إلى تجانس التكوين المبكر للأرض، مما يشير بدلاً من ذلك إلى أنه يمثل بداية التطور الجيولوجي للكوكب على مدى مليارات السنين.

بالإضافة إلى ذلك، بحث فريق البحث أيضًا في أصول المقاطعات الكبيرة منخفضة السرعة (LLVPs)، وهي مناطق شاذة موجودة في قاعدة عباءة الأرض. تظهر هذه المناطق، الواقعة أسفل الصفائح التكتونية لأفريقيا والمحيط الهادئ، انخفاضًا كبيرًا في سرعات الأمواج عندما تمر الموجات الزلزالية عبرها. في حين أن أصولها ظلت غامضة، فقد اقترح الفريق أن LLVPs ربما تطورت من كمية صغيرة من المواد من ثيا التي دخلت الوشاح السفلي للأرض. من خلال عمليات المحاكاة والتحليل المكثفة، قدروا أن ما يقرب من 2٪ من كتلة الأرض يمكن أن تتكون من مادة عباءة ثيان.

يفتح هذا البحث الرائد آفاقًا جديدة لفهم تكوين الأرض والعمليات الجيولوجية التي شكلت كوكبنا على مدى مليارات السنين. ومن خلال تحدي النظريات الحالية وتقديم رؤى جديدة، مهد البروفيسور دينغ وفريقه الطريق لدراسات مستقبلية لاستكشاف تعقيدات باطن الأرض العميق وارتباطه بتكوين قمرنا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي نظرية التأثير العملاق؟

تشير نظرية التأثير العملاق إلى أن القمر تشكل نتيجة اصطدام هائل بين الأرض وكوكب أولي بحجم المريخ يسمى ثيا منذ حوالي 4.5 مليار سنة.

2. كيف ساهمت الأبحاث الحديثة في فهمنا لتكوين القمر؟

كشفت الأبحاث الحديثة أن الاصطدام العملاق أدى إلى تقسيم وشاح الأرض إلى طبقات، حيث يضم الوشاح العلوي محيطًا من الصهارة ناتجًا عن اختلاط مواد من الأرض وثيا. يتحدى هذا الاكتشاف النظريات السابقة من خلال الإشارة إلى أن تكوين القمر يمثل في الواقع بداية التطور الجيولوجي للأرض.

3. ما هي المقاطعات الكبيرة ذات السرعة المنخفضة (LLVPs)؟

LLVPs هي مناطق شاذة تقع عند قاعدة عباءة الأرض أسفل الصفائح التكتونية الأفريقية والمحيط الهادئ. وعندما تمر الموجات الزلزالية عبر هذه المناطق، تنخفض سرعة الموجة بشكل كبير. ظلت أصول LLVPs غامضة، لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أنها يمكن أن تكون مرتبطة بدخول مادة ثيان إلى الوشاح السفلي للأرض.

4. كيف تؤثر LLVPs على العمليات الجيولوجية للأرض؟

LLVPs لها آثار مهمة على تطور الوشاح، وتكوين وحركة القارات العظمى، وبنية الصفائح التكتونية للأرض. يعد فهم أصول وسلوك LLVPs أمرًا بالغ الأهمية لكشف تعقيدات باطن الأرض العميق.