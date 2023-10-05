العلماء يكشفون عن اكتشاف ديناصور صوروبود جديد مع إمكانية إطلاق العنان لتطور الديناصورات

أعلن العلماء عن اكتشاف نوع جديد من الديناصورات الصوربودية، يُدعى Garumbatitan morellensis، في بلدية موريلا الإسبانية. يزن هذا الحيوان رباعي الأرجل العاشب ما بين 30 إلى 40 كيلوجرامًا ويصل ارتفاعه إلى عشرة أمتار. ومن سماته المميزة رقبة طويلة وأرجل قوية وفقرات يبلغ طولها مترًا.

وخلافا للتوقعات، لم يستخدم هذا الديناصور الضخم أطرافه الطويلة للتنقل في التضاريس الجبلية لشبه الجزيرة الأيبيرية. بدلاً من ذلك، من المحتمل أنه كان يمشي على مشطيه، على غرار المشي على أطراف أصابعه، بسبب عدم وجود أصابع في أطرافه العلوية. يشير عظم الفخذ المائل إلى الداخل إلى وضعية واسعة أثناء الحركة.

كانت المنطقة التي من المحتمل أن يتجول فيها جارومباتيتان موريلينسيس هي منطقة مصبات الأنهار الواقعة بين الجبال والغابات الشاسعة المليئة بالأشجار الكبيرة التي يمكن أن تدعم الاحتياجات الغذائية لمثل هذه المخلوقات الكبيرة. سمحت لها مشيتها المتمايلة بالتنقل في هذه الغابات بسهولة نسبية.

تم هذا الاكتشاف الرائع في موقع الحفريات سان أنتوني دي لا فيسبا في موريلا، والذي قدم نظرة ثاقبة للتاريخ التطوري الضخم لديناصورات الصوروبودا. بالإضافة إلى Garumbatitan morellensis، يحتوي الموقع على حفريات لما لا يقل عن خمسة أنواع مختلفة من الديناصورات من العصر الطباشيري السفلي في أوروبا.

إن فهم تطور الديناصورات ليس ضروريًا فقط لأفلام هوليود الرائجة مثل Jurassic Park، ولكن أيضًا لفهم آليات التطور والمفاهيم العلمية الأخرى مثل الجغرافيا الحيوية وتكتونية الصفائح. ويساهم هذا الاكتشاف بشكل كبير في حل اللغز المعقد لتطور الديناصورات.

ينتمي Garumbatitan morellensis إلى Somphospondyli، وهي مجموعة متنوعة وبدائية من الصربوديات. علاوة على ذلك، فإن الارتباط بالأنساب الموجودة في آسيا وأمريكا الشمالية وأفريقيا يشير إلى تاريخ من السفر المكثف بين هذه الديناصورات.

يمكن العثور على الدراسة التفصيلية في مجلة علم الحيوان التابعة لجمعية لينيان.

مصادر:

– مجلة علم الحيوان للجمعية اللينينية (دراسة)