الاستهلاك المتنوع لوسائل الإعلام: منظور أكثر دقة حول الاستقطاب السياسي

إن تأثير وسائل الإعلام على آراء الناس السياسية في بلد مستقطب هو موضوع يحظى باهتمام ونقاش كبيرين. وتسلط دراسة جديدة أجراها علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الضوء على هذه القضية، وتسلط الضوء على أهمية قياس عادات الناس الإعلامية بدقة قبل استخلاص أي استنتاجات.

استخدم الباحثون منهجية فريدة من نوعها، حيث جمعوا بين تجربة مسح كبيرة عبر الإنترنت وبيانات تتبع الويب لالتقاط استهلاك المشاركين للأخبار في العالم الحقيقي. في حين أن التدابير القائمة على الاستطلاع ترتبط بشكل عام بتفضيلات وسائل الإعلام المبلغ عنها، فقد كشفت الدراسة عن اختلافات كبيرة في عادات استهلاك الأخبار الفعلية للأفراد. تتحدى هذه النتيجة الافتراض الشائع حول الطبيعة المستقطبة للعادات الإعلامية للأمريكيين وتثير الشكوك حول موثوقية بيانات المسح عند دراسة تأثيرات وسائل الإعلام السياسية.

تؤكد المؤلفة الرئيسية كلوي فيتنبرغ، الحاصلة على درجة الدكتوراه 23، على أهمية إدراك أن إجابات الاستطلاع قد لا تعكس عادات الأفراد الإعلامية بشكل مثالي. تؤكد الدراسة، التي نشرت في مجلة السياسة، بعنوان "مسائل قياس وسائل الإعلام: تقدير التأثيرات المقنعة لوسائل الإعلام الحزبية من خلال البيانات الاستقصائية والسلوكية"، على الحاجة إلى اتباع نهج شامل لقياس تفضيلات وسائل الإعلام.

تتناول الدراسة أيضًا التمييز المهم بين التفضيلات المعلنة والمكشوفة. يرى بعض الباحثين أن الاستقطاب الحالي يؤدي إلى استهلاك إعلامي حزبي للغاية، بينما يؤكد آخرون أن مصادر الإعلام الحزبي تؤثر على الأفراد لتبني وجهات نظر أكثر استقطابًا. ومن خلال قياس الاختيار الذاتي لوسائل الإعلام وتأثيراتها المقنعة في الوقت نفسه، يقدم الباحثون رؤى قيمة حول الديناميكيات الدقيقة لاستهلاك الوسائط المتنوعة.

علاوة على ذلك، تكشف الدراسة عن اختلافات في قدرة وسائل الإعلام الحزبية على الإقناع عبر جماهير الأخبار المختلفة. وُجد أن المشاركين الذين استخدموا عددًا أقل من المواقع الإخبارية، مقارنة بالمواقع الترفيهية، يتأثرون بسهولة أكبر بوسائل الإعلام الحزبية. ومع ذلك، كان هناك تناقض بين بيانات الاستطلاع وبيانات تصفح الإنترنت عندما يتعلق الأمر بالتوجه السياسي. أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن الأفراد قد يكونون منفتحين على المعلومات من مصادر متعارضة أيديولوجياً، في حين أظهرت بيانات تصفح الويب أن الأفراد الذين يتبعون أنظمة إعلامية متطرفة يتم إقناعهم في المقام الأول من خلال المنافذ المتوافقة مع معتقداتهم الحالية.

تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية القياس الدقيق لتفضيلات الأفراد الإعلامية والحاجة إلى تسخير بيانات العالم الحقيقي لدراسة وسائل الإعلام السياسية. وبينما ركزت الدراسة على سياسة التعليم، يعترف الباحثون بإمكانية وجود ديناميكيات مختلفة في دراسات القضايا السياسية الأخرى التي تظهر مستويات أعلى من الاستقطاب.

للمضي قدمًا، يشجع الباحثون استكشاف التدابير المختلفة للحصول على فهم أكثر شمولاً لتفضيلات الوسائط. ولا يتمثل الهدف في توفير مقياس مثالي، بل في إلهام التفكير النقدي حول كيفية قياس هذه التفضيلات من أجل معالجة مخاطر الاستقطاب السياسي بشكل فعال.

المصدر: MIT News

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. كيف يؤثر الإعلام على آراء الناس السياسية؟

إن تأثير وسائل الإعلام على الآراء السياسية معقد ويختلف بين الأفراد. تلعب تفضيلات الأشخاص الإعلامية، إلى جانب القياس الدقيق لعاداتهم الإعلامية، دورًا مهمًا في تحديد تأثير وسائل الإعلام على المعتقدات السياسية.

2. ما هي النتائج الرئيسية للدراسة التي أجراها علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؟

وجدت الدراسة أن تفضيلات المشاركين الإعلامية المعلنة في الاستطلاعات تتماشى مع استهلاكهم للأخبار في العالم الحقيقي، ولكن كانت هناك اختلافات ملحوظة. أظهر الأفراد الذين لديهم تفضيلات إعلامية متطابقة تباينًا كبيرًا في عاداتهم الفعلية في استهلاك الأخبار، مما يشكل تحديًا للافتراضات حول الطبيعة المستقطبة للعادات الإعلامية.

3. ما هو الفرق بين التفضيلات المعلنة والمكشوفة في استهلاك وسائل الإعلام؟

تشير التفضيلات المعلنة إلى تفضيلات الوسائط التي أبلغ عنها الأفراد ذاتيًا وكمية ونوع الأخبار التي يفضلونها. تشير التفضيلات المكشوفة إلى عادات استهلاك الوسائط للأفراد التي يتم ملاحظتها من خلال بيانات تتبع الويب. وشددت الدراسة على أهمية النظر في كلا النوعين من التفضيلات من أجل فهم شامل لتأثير وسائل الإعلام.

4. كيف تؤثر عادات استهلاك الناس للأخبار على إقناع وسائل الإعلام الحزبية؟

وكشفت الدراسة أن الأفراد الذين يستهلكون عددًا أقل من المواقع الإخبارية، مقارنة بالمواقع الترفيهية، كانوا أكثر عرضة للتأثيرات المقنعة لوسائل الإعلام الحزبية. ومع ذلك، كان هناك تناقض ملحوظ بين بيانات الاستطلاع وبيانات تصفح الويب عندما يتعلق الأمر بالتوجه السياسي، مما يشير إلى أن الأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متطرفًا لوسائل الإعلام يتأثرون في المقام الأول بالمنافذ التي تتوافق مع معتقداتهم الحالية.

5. ما هي المجالات التي يمكن أن تستكشفها الأبحاث المستقبلية فيما يتعلق بتفضيلات الوسائط؟

ركزت الدراسة في المقام الأول على سياسة التعليم، وهو المجال الذي عادة ما يظهر استقطابا أقل من المواضيع السياسية الأخرى. يمكن أن تبحث الأبحاث المستقبلية في مجالات مختلفة من القضايا للحصول على فهم أكثر شمولاً لتفضيلات وسائل الإعلام وتأثيرها على الاستقطاب السياسي.