دراسة جديدة تحذر من حدث الانقراض الجماعي الوشيك بسبب الحرارة الشديدة

تتنبأ دراسة رائدة نشرت في مجلة Nature Geoscience بحدوث انقراض جماعي للثدييات خلال حوالي 250 مليون سنة. ويكشف البحث، الذي أجرته جامعة بريستول، أن الحرارة الشديدة الناتجة عن تكوين قارة عملاقة يمكن أن تؤدي إلى القضاء على جميع الثدييات تقريبًا.

تستخدم الدراسة نماذج مناخية حاسوبية عملاقة لتوقع التأثير المستقبلي للظواهر المناخية المتطرفة عندما تندمج قارات الأرض في نهاية المطاف. وتشير النتائج إلى أنه عندما تصبح الشمس أكثر سطوعا وتنبعث منها المزيد من الطاقة، إلى جانب زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرات التكوين القاري، فإن درجات الحرارة ستصل إلى ارتفاعات غير مسبوقة.

وتشمل العوامل التي تساهم في درجات الحرارة القصوى الانفجارات البركانية التي تطلق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تفاقم ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

في حين أن الثدييات، بما في ذلك البشر، كانت تاريخياً قادرة على التكيف مع الظروف المناخية المتطرفة، إلا أن قدرتها على تحمل الحرارة المفرطة كانت محدودة. تشير عمليات المحاكاة التي أجريت في الدراسة إلى أن التعرض لفترات طويلة لدرجات الحرارة القصوى قد يكون غير قابل للحياة بالنسبة للثدييات.

يوضح المؤلف الرئيسي الدكتور ألكسندر فارنسورث من جامعة بريستول أن تكوين قارة عظمى من شأنه أن يخلق بيئة معادية خالية من مصادر الغذاء والماء للثدييات. إن درجات الحرارة المنتشرة على نطاق واسع والتي تتراوح بين 40 إلى 50 درجة مئوية، إلى جانب مستويات الرطوبة العالية، ستجعل من المستحيل على الثدييات تنظيم درجة حرارة أجسامها.

ورغم أن الدراسة تركز على سيناريو مستقبلي بعد ملايين السنين من الآن، إلا أنها تؤكد الحاجة الملحة لمعالجة أزمة المناخ الحالية الناجمة عن الانبعاثات البشرية للغازات الدفيئة. ويسلط الباحثون الضوء على أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في أسرع وقت ممكن للتخفيف من آثار الحرارة الشديدة وحماية صحة الإنسان.

استخدم البحث الذي أجراه فريق العلماء الدولي نماذج مناخية وعمليات محاكاة للتنبؤ بالاتجاهات المناخية المستقبلية للقارة العملاقة، المسماة بانجيا ألتيما. ولتقدير مستويات ثاني أكسيد الكربون المستقبلية، أخذ الفريق في الاعتبار عوامل مختلفة مثل حركة الصفائح التكتونية، وكيمياء المحيطات، وعلم الأحياء. وتشير الحسابات إلى أنه بدون اتخاذ إجراءات كبيرة للحد من انبعاثات الكربون، فإن مستويات ثاني أكسيد الكربون يمكن أن تتضاعف مقارنة بالمستويات الحالية.

وفي الختام، تسلط هذه الدراسة الرائدة الضوء على العواقب المدمرة المحتملة للحرارة الشديدة على أنواع الثدييات في المستقبل البعيد. وعلى الرغم من الجدول الزمني الذي يمتد لملايين السنين، فإن البحث بمثابة تذكير بالحاجة إلى معالجة أزمة المناخ الحالية واتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من آثار تغير المناخ.

مصادر:

– علوم الأرض الطبيعية: مجلة علمية شهرية محكمة تغطي مختلف تخصصات علوم الأرض

– جامعة بريستول: جامعة أبحاث الطوب الأحمر في بريستول، إنجلترا وتضم كليات وأقسام أكاديمية متعددة

– جامعة ليدز: الجامعة تشارك في حسابات ثاني أكسيد الكربون المستقبلية وأبحاث المناخ

– الأكاديمية الصينية للعلوم: مؤسسة أكاديمية رائدة تجري أبحاثًا على هضبة التبت