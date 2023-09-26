الانقراض الجماعي الوشيك: بانجيا ألتيما ومستقبل الحياة على الأرض

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة بريستول عن مستقبل قاتم لكوكب الأرض. ووفقا للدراسة، فإن تشكيل قارة عملاقة جديدة، تسمى بانجيا ألتيما، يمكن أن يتسبب في انقراض الجنس البشري ويجعل الكوكب غير صالح للسكن خلال الـ 250 مليون سنة القادمة.

القوة الدافعة الأساسية وراء هذا الانقراض الجماعي الوشيك هي الإجهاد الحراري المتزايد. وباستخدام نماذج مناخية حاسوبية عملاقة، قام الباحثون بمحاكاة الظروف المستقبلية للكوكب بمجرد اندماج جميع القارات في واحدة. كشفت النتائج عن بيئة شديدة الحرارة والجافة والعدائية، وغير مناسبة بشكل خاص للثدييات غير المتكيفة مع التعرض لفترات طويلة للحرارة المفرطة.

علاوة على ذلك، توقعت الدراسة أنه مع اندماج القارات، ستصبح الشمس أكثر سطوعًا، مما يؤدي إلى انبعاث المزيد من الطاقة وتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. ومن شأن الانفجارات البركانية أن تطلق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما يزيد من حدة آثار تغير المناخ. وبالتالي، حذرت الدراسة من درجات حرارة مميتة تتراوح بين 40 إلى 50 درجة مئوية، مصحوبة بالرطوبة العالية، والتي قد تكون قاتلة لمختلف الأنواع، بما في ذلك البشر.

ومن المثير للصدمة أن 8% إلى 16% فقط من الأراضي في هذه القارة العملاقة المستقبلية ستكون صالحة للسكن للثدييات. تؤكد هذه الدراسة على الحاجة الملحة لمعالجة أزمة المناخ الحالية الناتجة عن انبعاثات غازات الدفيئة التي يسببها الإنسان. ويؤكد على حاجة البشرية إلى خفض بصمتها الكربونية والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وفقا لاتفاق باريس.

إذا فشل البشر في اتخاذ الإجراءات اللازمة، فقد يواجهون ظروفًا مماثلة لتلك المتوقعة في بانجيا ألتيما في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعًا. تؤكد يونيس لو، إحدى المؤلفات المشاركة في الدراسة، على الأهمية الحيوية لعدم إغفال أزمة المناخ الحالية الناجمة عن الانبعاثات البشرية للغازات الدفيئة.

وفي ضوء هذه النتائج، تقترح الدراسة أنه يجب على البشر استكشاف كواكب أخرى صالحة للسكن أو البحث عن طرق للتكيف مع البيئات القاسية إذا كانوا يريدون ضمان البقاء على المدى الطويل. يذكرنا تاريخ الأرض بخمسة حوادث انقراض جماعية كبرى، كان آخرها حدث انقراض العصر الطباشيري-الباليوجيني الذي قضى على الديناصورات قبل 66 مليون سنة.

تعد هذه الدراسة المثيرة للتفكير بمثابة تذكير صارخ لهشاشة الحياة على الأرض وتحث البشرية على اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من أزمة المناخ الحالية. فقط من خلال الجهود الجماعية والممارسات المستدامة يمكننا أن نأمل في حماية مستقبل كوكبنا وبقاء جنسنا البشري.

المصدر

– دراسة جامعة بريستول