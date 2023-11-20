المريخ يذهب MIA: الرقصة الصامتة للاقتران الشمسي

تم النشر بتاريخ: الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 04:17:23 بتوقيت المحيط الهادئ

المريخ، الكوكب المجاور لنا، على وشك الاختفاء عن أنظار الأرض، مما دفع وكالة ناسا إلى وقف مهامها على الكوكب الأحمر مؤقتا. وتحدث هذه الظاهرة، المعروفة باسم الاقتران الشمسي، عندما تصطف الأرض والمريخ والشمس في خط مستقيم، مما يعيق الرؤية ويقطع الإشارات بين الكوكبين. ونتيجة لذلك، سيصبح المريخ غير مرئي تمامًا للأرض حتى 25 نوفمبر.

أثناء الاقتران الشمسي، يصبح الاتصال بين مركبات ناسا الجوالة ومركبات الهبوط والمدارات على المريخ والأرض مستحيلاً. يعمل الجرم السماوي الناري للشمس كحاجز، مما يمنع نقل الإشارات. يعد إرسال تعليمات جديدة أو محاولة التواصل خلال هذه الفترة أمرًا محفوفًا بالمخاطر للغاية، حيث يمكن أن يؤدي تداخل الجسيمات المشحونة المنبعثة من الشمس إلى إفساد الرسائل وربما تعريض المركبة الفضائية للخطر.

وللتخفيف من المخاطر المحتملة، اتخذت وكالة ناسا تدابير احترازية. لقد قاموا بإعداد قوائم "المهام" التي يجب أن تتبعها المركبة الفضائية بشكل مستقل خلال فترة التوقف المؤقت. ستدخل المركبة الفضائية في وضع الطيار الآلي، مما يسمح لناسا بمراقبة حالتهم الصحية وجمع البيانات على الرغم من انقطاع الاتصالات.

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها ناسا الاقتران الشمسي. ومع مرور السنين، أصبحوا ماهرين في المناورة من خلال هذه الرقصة الفلكية. على الرغم من أن مركبة المريخ الفضائية ستخرج عن الاتصال مؤقتًا، إلا أن وكالة ناسا تظل واثقة من قدرتها على التعامل مع الموقف وضمان سلامة مهامها.

خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستواصل فرق مهمة ناسا مراقبة المركبة الفضائية عن كثب والاستماع إلى أي علامات تشير إلى وجود مشكلة. وأعرب روي جلادن، مدير شبكة ترحيل المريخ في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، عن التزامهم بالحفاظ على سلامة المركبة الفضائية ومراقبة تقدمها طوال فترة الاقتران.

في حين أن المريخ قد يختفي عن أعيننا، فإن الاستكشاف العلمي للكوكب الأحمر مستمر خلف الكواليس. لقد جعلتنا مهمات ناسا واكتشافاتها على المريخ أقرب إلى كشف أسرار جارنا السماوي وتعزيز فهمنا للكون.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو اقتران الشمس؟

ج: الاقتران الشمسي هو ظاهرة تحدث عندما تصطف الأرض والمريخ والشمس في خط مستقيم، مما يجعل الكوكبين غير مرئيين لبعضهما البعض.

س: لماذا يقطع الاقتران الشمسي الاتصال بين الأرض والمريخ؟

ج: إن مدار الشمس الناري يعيق الرؤية ويتداخل مع الإشارات المرسلة من الأرض والمريخ، مما يجعل الاتصال مستحيلاً.

س: ما هي المخاطر المرتبطة بإرسال الإشارات أثناء اقتران الشمس؟

ج: يمكن أن تتلف الإشارات المرسلة أثناء الاقتران الشمسي بسبب الجسيمات المشحونة المنبعثة من الشمس، مما قد يعرض المركبة الفضائية للخطر.

س: كيف تقوم ناسا بتخفيف المخاطر أثناء الاقتران الشمسي؟

ج: تقوم ناسا بإعداد قوائم "المهام" للمركبة الفضائية لتتبعها بشكل مستقل خلال فترة التوقف المؤقت وتراقب حالتهم الصحية لضمان سلامتهم.

س: كم سيستمر الاقتران الشمسي؟

ج: سيستمر الاقتران الشمسي حتى 25 نوفمبر، وخلاله سيكون المريخ غير مرئي من الأرض.