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أقوى زلزال مريخي تم تسجيله على الإطلاق سببه القوى التكتونية، وليس تأثير الكويكبات

Byروبرت أندرو

أكتوبر 17، 2023
أقوى زلزال مريخي تم تسجيله على الإطلاق سببه القوى التكتونية، وليس تأثير الكويكبات

اكتشف العلماء أن أقوى زلزال تم تسجيله على الإطلاق على كوكب المريخ لم يكن ناجما عن اصطدام كويكب، بل بسبب القوى التكتونية داخل الكوكب نفسه. يشير هذا الاكتشاف إلى أن المريخ أكثر نشاطًا زلزاليًا مما كان يُعتقد سابقًا.

اكتشفت مركبة الهبوط InSight التابعة لناسا، والتي هبطت على المريخ في نوفمبر 2018، زلزالا بقوة 4.7 درجة في 4 مايو 2022. وكان هذا الزلزال أقوى بخمس مرات من صاحب الرقم القياسي السابق، والذي تم قياسه أيضًا بواسطة InSight في عام 2021. على عكس معظم الزلازل المريخية التي استمرت فقط لمدة ساعة، استمرت أصداء هذا الزلزال لمدة ست ساعات غير مسبوقة، مما يجعله أطول زلزال يتم تسجيله على الإطلاق على كوكب آخر.

وبينما اكتشف إنسايت أكثر من 1,300 زلزال مريخي منذ وصوله إلى المريخ، فقد برز هذا الزلزال تحديدًا لأن إشاراته كانت مشابهة لتلك الناجمة عن اصطدامات الكويكبات. ومع ذلك، لم يتم العثور على دليل على وجود حفرة تصادمية أو عمود غبار، مما دفع العلماء إلى استنتاج أن الزلزال كان من أصل تكتوني.

وخلافًا للحكمة التقليدية، كان يُعتقد سابقًا أن المريخ صغير جدًا وبارد جدًا بحيث لا يمكن أن يظهر نشاطًا تكتونيًا. على عكس الأرض، لا يحتوي المريخ على صفائح تكتونية تتحرك استجابة للقوى الموجودة في الوشاح. بدلًا من ذلك، من المحتمل أن يكون الزلزال الذي اكتشفه InSight ناجمًا عن إطلاق ضغوط عمرها مليار عام داخل قشرة المريخ، والتي تشكلت عندما بردت أجزاء مختلفة من الكوكب وتقلصت بمعدلات متفاوتة.

يعد فهم النشاط التكتوني للمريخ أمرًا بالغ الأهمية للاستكشاف المستقبلي والاستعمار البشري المحتمل. ومن خلال دراسة توزيع الضغوطات على كوكب الأرض، يأمل العلماء في تحديد المناطق الآمنة لسكن الإنسان والمناطق التي ينبغي تجنبها.

تم نشر هذا البحث الرائد في مجلة Geophysical Research Letters.

مصادر:

- "أقوى زلزال على الإطلاق في المريخ هو زلزال تكتوني، وليس هزة كويكب" - Space.com
- "لماذا يهز المريخ عالمنا" - مهمة Mars InSight التابعة لناسا

By روبرت أندرو

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