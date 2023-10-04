المؤتمر السنوي لجمعية المريخ: استكشاف مستقبل المستوطنات البشرية على المريخ

تستعد جمعية المريخ لمؤتمرها السنوي السادس والعشرين المرتقب لجمعية المريخ الدولية. ويهدف مؤتمر هذا العام، الذي يتمحور حول موضوع "المريخ للجميع"، إلى إشراك الجمهور في فكرة الاستيطان البشري على الكوكب الأحمر.

وسيضم المؤتمر، الذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر، متحدثين مرموقين يناقشون مجموعة من المواضيع بما في ذلك المهام الحالية على المريخ، والبعثات التناظرية، والخطط المستقبلية. ومن بين المتحدثين البارزين تيدي تزانيتوس، مدير مهمة مروحية Mars Ingenuity في مختبر الدفع النفاث؛ وتيفاني مورغان، نائب مدير برنامج استكشاف المريخ في وكالة ناسا؛ وروبرت زوبرين، مؤسس ورئيس جمعية المريخ.

بينما سيتم عقد المؤتمر شخصيًا في جامعة ولاية أريزونا في تيمبي، هناك أيضًا فرصة للحضور الافتراضي. ستسمح الأدوات عبر الإنترنت للمشاركين الافتراضيين بإرسال الأسئلة إلى المتحدثين والتواصل مع زملائهم الحاضرين ومشاهدة البث المباشر. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك عرض حي لـ MarsVR، وهي منصة واقع افتراضي مفتوحة المصدر طورتها جمعية المريخ لأغراض البحث والتدريب استعدادًا للبعثات البشرية إلى المريخ.

توفر هذه الاتفاقية فرصة فريدة للأفراد المهتمين باستكشاف الفضاء ومستقبل المريخ للتعلم من الخبراء في هذا المجال. مع تزايد الاهتمام العالمي والدعم للبعثات البشرية إلى المريخ، تهدف جمعية المريخ إلى توفير مبادرات يمكن الوصول إليها تسمح لعامة الناس بالمشاركة والتثقيف حول إمكانية الاستيطان البشري على الكوكب الأحمر.

مصادر:

– جمعية المريخ